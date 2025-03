Avezzano Città della Cultura in Movimento 3.0: grande appuntamento estivo il 29 giugno, si correrà al tramonto

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Partenza alle 19 da Piazza Risorgimento – riporta testualmente l’articolo online. Nell’occasione si svolgerà anche il 21° Campionato Nazionale XCO di Mountain Bike della Polizia Locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ecco le modalità per l’iscrizione Dopo il gran successo dello scorso anno, la pistola del via è pronta a far correre nuovamente migliaia di atleti nelle strade del capoluogo della Marsica con la terza edizione di Avezzano Città della Cultura in Movimento 2025. Come già annunciato, la gara podistica più attesa dell’anno si svolgerà domenica 29 giugno e la partenza è prevista alle ore 19. Con il caldo, il ponte di San Pietro e Paolo, si attende sicuramente una grande partecipazione di iscritti per questa manifestazione che ha raggiunto una caratura podistica nazionale, con il contorno di importanti eventi culturali, musicali e ricreativi – precisa il comunicato. L’organizzazione è nelle mani dell’Asd Stracittadina Avezzano guidata dalla prof. Antonella Di Carlo, in collaborazione con il Comitato Regionale Libertas e CorrilAbruzzo, il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Avezzano che collabora con la realizzazione dell’evento, con il coordinamento tecnico del consigliere comunale Carmine Silvagni – aggiunge la nota pubblicata. Nell’occasione, si svolgerà anche il 21° Campionato Nazionale XCO di Mountain Bike della Polizie Locali d’Italia, patrocinato dalla Federazione Ciclistica Italiana e promosso dal Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Avezzano, nelle persone di Ilio Ruscitti e Americo Bisegna, in collaborazione con Gianluca Colabianchi. Con 3 giri da 8,5 chilometri da Avezzano sino alla meravigliosa Alba Fucens, la gara permetterà anche di ammirare il ricco patrimonio naturale e artistico del nostro territorio marsicano – aggiunge testualmente l’articolo online. Come da tradizione, la XII Edizione della Stracittadina di Avezzano è di 10 chilometri e vedrà gli atleti impegnati su un circuito cittadino che verrà ripetuto più volte e toccherà i punti storici e simbolici della città e competeranno per il Trofeo Nazionale Libertas. Ma non finisce qui – precisa la nota online. Il programma prevede anche altre competizioni che verranno comunicate prossimamente anche sulle pagine social dell’Asd Stracittadina di Avezzano che vi invitiamo a seguire per rimanere sempre aggiornati, un ricco pasta party che si terrà in Piazza Risorgimento e a chiusura un grande concerto musicale che interesserà l’intero territorio – Chiunque intanto voglia iscriversi alla competizione della Stracittadina può trovare tutte le informazioni e compilare l’iscrizione sul sito: www.digitalrace – it, per coloro che vorranno iscriversi alla gara di Mountain bike potranno visitare il sito https://www.sirentebikemarathon.it/avezzanocittadellaculturaedelmovimento/

