Avezzano Città della Cultura in Movimento diventa evento istituzionale del Comune di Avezzano

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Approvato in Consiglio comunale l’istituzionalizzazione dell’evento che attira centinaia di corridori da tutta Italia Avezzano Città della Cultura in Movimento 2025 diviene ufficialmente parte degli eventi di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Nella Sala consiliare, il Consiglio comunale di Avezzano ha approvato infatti l’istituzionalizzazione di questa manifestazione che ormai da anni appassiona tantissimi sportivi, attraendo un importante flusso turistico nella città. Dopo il gran successo dello scorso anno, la gara podistica della Stracittadina (XII edizione) si svolgerà domenica 29 giugno e la partenza è prevista alle ore 19 da Piazza Risorgimento – recita il testo pubblicato online. Come da tradizione, la competizione podistica sarà di 10 chilometri e vedrà gli atleti impegnati su un circuito cittadino che verrà ripetuto più volte e toccherà i punti storici e simbolici della città e competeranno per il Trofeo Nazionale Libertas. “Più che una semplice gara – ha commentato il consigliere Carmine Silvagni – La Stracittadina è parte integrante di questo progetto “Avezzano Città della Cultura in Movimento”, un’iniziativa che fonde sport, cultura e partecipazione civica – viene evidenziato sul sito web. L’obiettivo dell’evento è chiaro: valorizzare il territorio attraverso il movimento, promuovendo in questo modo uno stile di vita sano, la riscoperta degli spazi urbani e il senso di appartenenza alla comunità”. L’organizzazione della manifestazione è a cura dell’Asd Stracittadina Avezzano guidata dalla prof. Antonella Di Carlo, in collaborazione con il Comitato Regionale Libertas e CorrilAbruzzo, il patrocinio della Regione Abruzzo e del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. “La Stracittadina si pone l’obiettivo di essere aperta ad atleti di ogni livello – ha spiegato la presidente Di Carlo – dagli agonisti ai semplici appassionati, da chi corre per competere a chi lo fa per divertirsi – È un invito a vivere la città attraverso lo sport, condividendo quest’esperienza con amici, famiglie e visitatori – aggiunge la nota pubblicata. Anche chi non partecipa direttamente alla gara è infatti parte attiva dell’evento – Il tifo e il supporto del pubblico lungo il percorso dell’evento podistico, saranno elementi fondamentali”. Da programma, le attività partiranno sabato 28 giugno, con il convegno sulla riforma del Terzo settore dedicato a dirigenti, tecnici e associazioni sportive – recita la nota online sul portale web ufficiale. Alle 19 di domenica, ci sarà lo sparo d’inizio della gara podistica – si apprende dal portale web ufficiale. Nell’occasione, si svolgerà anche il 21° Campionato Nazionale XCO di Mountain Bike della Polizie Locali d’Italia, patrocinato dalla Federazione Ciclistica Italiana e promosso dal Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Avezzano, nelle persone di Ilio Ruscitti e Americo Bisegna, in collaborazione con Gianluca Colabianchi. Con 3 giri da 8,5 chilometri da Avezzano sino alla meravigliosa Alba Fucens, la gara permetterà anche di ammirare il ricco patrimonio naturale e artistico del nostro territorio marsicano – Non è finita – si legge sul sito web ufficiale. Nel contorno di questa importante competizione, la città ospiterà anche eventi collaterali, spettacoli e momenti di aggregazione, rafforzando l’identità culturale e sociale di Avezzano e coinvolgendo attivamente cittadini di tutte le età. Nella stessa giornata di domenica 29, sono previsti infatti le seguenti attività: la corsa non competitiva Lilt, la gara per i bambini, il jogging in collaborazione con Ambeco, con la raccolta rifiuti nel percorso interno alla città, una serie di escursioni ad Alba Fucens e ai Cunicoli di Claudio, lo showcooking di “Molisana”, partner dell’evento e per concludere il concerto di Magia ’90, il party di musica e djset che ha fatto ballare migliaia di persone in tutta Italia – viene evidenziato sul sito web. Chiunque intanto voglia iscriversi alla competizione della Stracittadina può trovare tutte le informazioni e compilare l’iscrizione sul sito: www.digitalrace – si apprende dalla nota stampa. it, per coloro che vorranno iscriversi alla gara di Mountain bike potranno visitare il sito https://www.sirentebikemarathon.it/avezzanocittadellaculturaedelmovimento/ Un evento sportivo, culturale e sociale

