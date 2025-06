Avezzano città della famiglia, ecco il progetto che sostiene la genitorialità

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Il Comune svela il nuovo progetto sociale, dedicato ai genitori – aggiunge la nota pubblicata. Il vicesindaco Di Berardino: “Negli anni, abbiamo costruito con impegno e dedizione un vero e proprio hub per la famiglia, con l’obiettivo di porci accanto alle fragilità di figli e genitori – precisa la nota online. Ricordo anche l’attivazione dello Spazio Neutro”. Avezzano – Con apposita delibera di Giunta è stato, di recente, approvato il progetto che va ad attivare in città un servizio gratuito di supporto destinato a formare Genitori “Competenti ed Efficaci” vale a dire capaci di sviluppare e affinare le competenze relazionali . Il progetto, che rientra nell’ambito del finanziato Piano regionale di interventi in favore della famiglia, si abbina ad altre due linee di progettualità già attivate ovvero il Centro famiglia diffuso e lo Spazio Neutro, per la ricostruzione e riqualificazione dei rapporti in nuclei familiari problematici o “incastrati” in situazioni di conflittualità. Del percorso specifico rivolto ai genitori, se ne occuperà l’associazione ARCAT (Associa-zione regionale dei club alcologici territoriali). “Prevediamo – afferma il vicesindaco Do-menico Di Berardino, con delega alle politiche sociali – l’attivazione di corsi di formazione per genitori affidatari o adottivi o per famiglie in carico ai servizi sociali del Comune – L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di migliorare la qualità della comunicazione intrafamiliare, con sicuri effetti benefici sulla vita dei figli minori”. Il corso dura in totale 32 ore ed è suddiviso in 8 moduli, di quattro ore ciascuno – riporta testualmente l’articolo online. Il gruppo può essere formato al massimo da 24 genitori – precisa la nota online. La docenza, invece, verrà svolta da un professionista, psichiatra e psicoterapeuta – si legge sul sito web ufficiale. L’Arcat Abruzzo è un’organizzazione di volontariato che supporta da anni famiglie che si trovano a dover gestire, al loro interno, situazioni di criticità e problemi vari: dai casi di dipendenza alle fragilità psicologiche – Sotto il suo tetto, si muovono in Italia diversi Club, di cui 25 sparsi in tutta la Regione Abruzzo – Nel-la Marsica sono in tutto 15, di cui 7 ad Avezzano (uno ogni 5.800 abitanti, la media mondiale più alta in assoluto per un singolo Comune). Attualmente, in Abruzzo, sono oltre 260 le famiglie coinvolte dai programmi – aggiunge la nota pubblicata. I vari club, inoltre, collaborano da più di 40 anni con l’Organizzazione Mondiale della Sanità sui temi della promozione della salute e della prevenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il corso metterà a sistema la filosofia umanistica di Carl Rogers con la riflessione pedagogica – “Le attività che abbiamo promosso sono state portate avanti per i nuclei familiari della città, tra Spazio Neutro, Centro Famiglia diffuso e corso per genitori adottivi o affidatari –conclude il vicesindaco – Offriremo un altro sostegno concreto ai genitori – I risultati del corso, infatti, avranno, secondo gli studi, una notevole ricaduta positiva anche sulla qualità della vita nella comunità di appartenenza, attraverso il miglioramento delle relazioni sociali”.

