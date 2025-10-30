Avezzano città dello sport, due nuovi campi da calcio sintetici per San Pelino e Paterno

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:– Due campi da calcio in erba sintetica per San Pelino e Paterno – aggiunge testualmente l’articolo online. Il progetto discusso in Commissione Bilancio dovrà essere approvato nel prossimo consiglio comunale in programma venerdì 31 ottobre alle 17.30. La proposta porta la firma del consigliere comunale Lucio Mercogliano – riporta testualmente l’articolo online. Oltre alla realizzazione dei manti in erba sintetica, l’intervento prevede anche un ammodernamento dei due impianti sportivi di San Pelino, nei pressi del liceo “Bellisario” e via del Fosso a Paterno – riporta testualmente l’articolo online. Nel dettaglio il progetto comprende anche la riqualificazione degli spogliatoi e l’ammodernamento degli impianti di illuminazione e termo-idraulico – riporta testualmente l’articolo online. Le opere saranno finanziate con i fondi del credito sportivo attraverso due mutui a tasso zero implementando l’offerta di strutture che recentemente si è arricchita di importanti tasselli: stadio dei Pini, stadio di hockey, rugby, velodromo, strutture sportive all’aperto in pineta, campo da basket, campi delle scuole Vivenza e Pomilio, campi da tennis, lavori al Dei Marsi- Cimarra – L’ok dell’Assise civica farà scattare l’avvio della progettazione e la messa in cantiere nel 2025 per la struttura di San Pelino e nel 2026 per l’impianto di Paterno – aggiunge testualmente l’articolo online. “Un intervento che rafforza la strategia di Avezzano, città dello Sport”, afferma il consigliere Lucio Mercogliano che ha dato impulso all’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. “L’ammodernamento degli impianti esistenti e la realizzazione di campi da gioco in erba sintetica consentiranno non solo di riportare ai vecchi splendori due strutture sportive, ma di attrarre anche ulteriori manifestazioni facendo, sempre di più, dello sport una leva di sviluppo per la città. A ciò è doveroso aggiungere come il numero di atleti giovanili, amatori e dilettanti – oltre duemila – ponga Avezzano al primo posto in tutta la Provincia dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Mentre continuiamo a lavorare per l’ammodernamento dello Stadio Dei Marsi, vogliamo riqualificare le varie strutture presenti in città perché lo sport è un fattore cardine della buona qualità della vita e della crescita sana dei ragazzi”.

