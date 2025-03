Avezzano, Cittadinanza attiva: sopralluogo del Sindaco alla vecchia posta di via Mazzarino

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Di Pangrazio sul posto con i residenti – Comune a caccia dei fondi Un incontro concreto tra amministrazione e cittadini per ridare dignità a un’area storica della città. Il Sindaco Giovanni Di Pangrazio, accompagnato dai dirigenti comunali Antonio Ferretti, lavori pubblici e Mauro Mariani, urbanistica, ha effettuato un sopralluogo presso l’edificio della vecchia posta di via Mazzarino, nei pressi di Piazza Cavour, ormai abbandonato dal terremoto del 1915. L’iniziativa è nata su richiesta dei residenti della zona, nel solco di quella cittadinanza attiva che più volte il sindaco ha sollecitato – aggiunge testualmente l’articolo online. I cittadini hanno invitato l’amministrazione a individuare una possibile soluzione per restituire vita a un immobile che, se riqualificato, potrebbe diventare un punto di riferimento per la comunità. Il sopralluogo si inserisce in un contesto di forte fermento per il quartiere: sul posto erano presenti Nazzareno Di Matteo, Tonino Torti, Marco Nenni e Fiorenzo Felli, che hanno ragionato insieme al primo cittadino sulle strade che si potrebbero percorrere – Le difficoltà per assicurare un futuro diverso alla stabile, oggi di un privato, stanno nei costi che ogni progetto futuribile potrebbe comportare – si apprende dalla nota stampa. D’altra parte, però, ci sono elementi che spingono a valutare attentamente la proposta dei cittadini: proprio nella vicina scuola di via Fucino è attualmente in corso il cantiere per la realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia, mentre a pochi metri di distanza prenderà forma il progetto ‘Avezzano Storica’, su cui l’amministrazione punta con determinazione – si apprende dalla nota stampa. Sarebbe, insomma, l’occasione per inserire un bel progetto su una struttura grande e interessante da un punto di vista architettonico e identitario – recita il testo pubblicato online. Progetto al quale gli uffici si sono subito messi a lavorare – “Non sarà un’operazione semplice – ha commentato il Sindaco Di Pangrazio – perché l’intervento di recupero dell’edificio potrebbe richiedere risorse vicine al milione di euro – recita il testo pubblicato online. Tuttavia, il Comune è già al lavoro per intercettare i fondi necessari e ridare nuova vita a questa struttura, che rappresenta un pezzo di storia per la nostra città. Pensiamo di poter creare un polo complementare rispetto alla scuola, magari dedicato alle esigenze di chi ha qualche anno in più”. L’edificio della vecchia posta è citato in opere sulla storia di Avezzano, a dimostrazione della sua importanza per la comunità. L’amministrazione comunale sta infatti valutando diverse possibilità di finanziamento per sostenere il piano di recupero, consapevole dell’importanza di restituire decoro e funzionalità a un’area che, grazie alle nuove opere in corso, si appresta a diventare un polo strategico per la città. “La cittadinanza attiva gioca un ruolo fondamentale nel percorso di riqualificazione urbana – si apprende dal portale web ufficiale. Questi confronti sono essenziali – ha concluso Di Pangrazio – perché ci permettono di raccogliere direttamente le esigenze dei cittadini e lavorare insieme per costruire una città ancor più attrattiva – ”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/