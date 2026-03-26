Avezzano, clamorosa retromarcia del PD: non presenta neanche il simbolo alle elezioni comunali

Il Partito Democratico è al centro di polemiche ad Avezzano dopo che il coordinatore regionale Daniele Marinelli ha annunciato l’appoggio al sindaco uscente per le prossime elezioni comunali, non presentando neanche il simbolo del partito.

Secondo quanto dichiarato da Etelwardo Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Abruzzo, questa scelta dimostra le contraddizioni interne al centrosinistra e in particolare al Partito Democratico. Il sindaco uscente, sostenuto anche da Lega e UDC, non avrà il simbolo del PD a supporto, una decisione che ha sorpreso molti, considerato che Marinelli aveva assicurato la presenza del simbolo solo pochi giorni fa.

La mossa del PD ad Avezzano è stata definita una “clamorosa retromarcia” da parte di Marinelli, che avrebbe tentato di giustificarla sostenendo che una vittoria del sindaco uscente rappresenterebbe una sconfitta per il presidente Marco Marsilio. Tuttavia, i risultati elettorali passati sembrano raccontare una realtà diversa: Marsilio ha ottenuto il 62% dei consensi ad Avezzano alle ultime elezioni regionali, mentre il “Sì” al referendum costituzionale si è affermato con il 53,52% dei voti.

Secondo Sigismondi, il “campo largo” del centrosinistra in Abruzzo ha resistito solo pochi giorni dopo il referendum, dimostrando la debolezza del PD nel capoluogo della Marsica. La mancanza di una proposta amministrativa propria e la sonora sconfitta annunciata del Partito Democratico e della sua classe dirigente sembrano essere le motivazioni dietro le scelte fatte in queste ore.