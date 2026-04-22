Avezzano: Claudia Santoli candidata con la Lega per lo sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio cittadino

Avezzano – Claudia Santoli, agente immobiliare di 48 anni, si candida a consigliere con la Lega alle elezioni che si terranno il 24 e 25 maggio ad Avezzano. Santoli ha deciso di scendere in campo per sostenere il ricandidato a sindaco Giovanni Di Pangrazio, puntando a un nuovo sviluppo turistico per la città.

“In questi anni è stato fatto tanto per il rilancio di Avezzano, a partire dall’avvio di numerosi cantieri fino all’incremento delle misure di sicurezza, azioni che ci restituiscono l’immagine di una città dalle grandi potenzialità attrattive e, proprio per questo, è arrivato il momento di imprimere una decisiva svolta puntando allo sviluppo turistico del nostro territorio”, ha dichiarato Santoli.

La candidata ha sottolineato l’importanza di valorizzare il patrimonio naturale e storico del territorio, creando nuove prospettive per i più giovani e puntando sul recupero e sulla promozione dei principali siti di interesse, come i suggestivi cuniculi di Claudio.

“Lo sviluppo di un territorio passa anche dal turismo e il nostro patrimonio naturalistico e storico è un unicum che dobbiamo valorizzare con orgoglio creando anche nuove prospettive per i più giovani”, ha aggiunto.

Santoli ha inoltre evidenziato l’importanza di creare nuovi percorsi e collegamenti turistici, puntando a creare un ponte ideale tra Avezzano, la Marsica in generale e Roma.

Secondo la candidata, sono state gettate le basi per dare nuova vita ad Avezzano e ora è il momento di “spingere sull’acceleratore per progettare un futuro più luminoso e all’altezza di una città che ha tanto da offrire”.

La candidatura di Claudia Santoli con la Lega si inserisce nell’ottica di garantire continuità amministrativa e di far crescere la città di Avezzano, puntando a sviluppare il turismo e valorizzare il patrimonio locale.