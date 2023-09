Avezzano, Come gestire i nostri amici a 4 zampe. Ad Avezzano il primo corso riconosciuto dal Ministero. Anche il cane diventa un “buon cittadino”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:

Tutelare gli animali, rispettando il decoro urbano e l’ambiente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il corso, unico in Abruzzo, potrà essere seguito presso la Sala Conferenze dell’Ospedale di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Partirà il 23 settembre – Parte ad Avezzano il primo corso di formazione facoltativo, ufficialmente riconosciuto e con acquisizione finale di patentino, su una migliore gestione del rapporto uomo-animale da affezione, così come previsto dalle ultime politiche avvalorate e promosse del Ministero del Lavoro e della Salute – si apprende dalla nota stampa. Il Comune, cioè, punta ad estendere e ad allargare ancora di più il concetto di tutela degli animali, scrivendo insieme alla comunità un altro capitolo sulle buone pratiche da realizzare, destinate al mondo degli amici a 4 zampe – si apprende dalla nota stampa. Come già accaduto nei mesi scorsi, infatti, per l’innovativo protocollo avviato con il Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl numero 1 (nato per contrastare in maniera concreta e fattiva il fenomeno del randagismo in città, trovando una casa e braccia amorevoli ad oltre 90 cani del territorio), adesso toccherà alla formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Sarà a costo 0 per gli utenti che vorranno aderirvi, il nuovissimo percorso facoltativo e di civiltà per proprietari di cani, nato grazie alla sinergia con il Rotary di Avezzano che provvederà a coprirne interamente le spese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il corso facoltativo su come gestire animali “a rischio” o impegnativi è stato promosso dal dottor Giuseppe Aseleti, veterinario e socio del Rotary club di Avezzano, per approfondire gli obblighi di legge a cui deve attenersi il padrone, ma anche per toccare e tastare aspetti connessi all’etologia canina (branca della biologia che studia specificamente il comportamento animale), allo sviluppo comportamentale e al linguaggio del cane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo finale del corso è quello di far acquisire a chi possiede un cane, le nozioni base per convivere in modo responsabile e sicuro – recita il testo pubblicato online. “A volte – sottolinea il presidente del Rotary di Avezzano, Antonio Manna – possono avvenire, e forse nemmeno ce ne rendiamo conto, degli errori di comunicazione tra noi e i nostri cani: veri e propri comportamenti fallaci che sono da evitare, proprio per prevenire eventuali e futuri problemi di comportamento nell’animale e che potrebbero sfociare anche nell’abbandono del cane stesso andando ad incrementare il problema del randagismo, con gravi conseguenza anche sul rapporto con la fauna selvatica – viene evidenziato sul sito web. Per questo, abbiamo deciso di promuovere un corso facoltativo di questo tipo e con questi obiettivi specifici, unico nel suo genere in Abruzzo e perfettamente allineato con le nuove direttive ministeriali e con le ultime politiche sociali”. Ad Avezzano, sono circa 8 mila i cani, i gatti ed altri animali d’affezione che vivono tra le mura domestiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. I cani, oggi, risultano preziosi anche per le varie attività di Pet-Terapy e per tutte le altre forme di assistenza alle persone – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Il rapporto padrone-cane verrà quindi vissuto con una nuova tranquillità e una nuova conoscenza – si apprende dal portale web ufficiale. – dice l’assessore delegata del Comune di Avezzano, Maria Antonietta Dominici – L’amministrazione comunale, facendo proprio il decreto risalente al novembre del 2009 del MINISTERO DEL LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI sull’attivazione di percorsi formativi per i proprietari dei cani, spalanca le porte su invito del Rotary ad un corso di formazione specifico, per continuare a vivere con serenità in città e con altre persone il rapporto col proprio animale domestico – aggiunge testualmente l’articolo online. Ricordo che grazie al lavoro dell’assessore Maria Teresa Colizza, che mi ha preceduto e che ringrazio, il Comune ha già fatto tanti passi avanti, trasformando a poco a poco la coscienza collettiva e di comunità su poter avere un territorio comunale ancora più pet-friendly. Una delle ultime azioni messe in campo è la campagna per la sterilizzazione dei cani femmina di proprietà, per prevenire eventuali situazioni di abbandono di cuccioli e contenere, quindi, il fenomeno del randagismo – aggiunge testualmente l’articolo online. Lo scopo primario di questo nuovo corso è, ancora una volta, il benessere animale, da conservare e da proteggere anche in spazi che sono stati creati per l’uomo”. La detenzione responsabile di un cane, infatti, rientra tra i piani di azione per ridurre la piaga del randagismo – riporta testualmente l’articolo online. Una volta detto di sì al corso, che è davvero rivolto a chiunque possegga un cane, sarà richiesta la frequenza obbligatoria – si apprende dal portale web ufficiale. Il Corso di Formazione avrà la durata di 12 ore, suddivise in 3 incontri – Per iscriversi, ci si può recare presso i tre punti informativi, ovvero il COMUNE DI AVEZZANO, la FARMACIA STORNELLI (Via Milano, 25) e il CENTRO VETERINARIO “OLIMPIADI” (Via E. Palanza, 85). Ai partecipanti, alla fine del corso – che è rivolto anche a coloro che non sono espressamente residenti nel Comune Avezzano – sarà consegnato un attestato di frequenza – si legge sul sito web ufficiale. Il primo incontro si terrà sabato 23 settembre, alle ore 9, presso la sala conferenze dell’Ospedale civile di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. In quell’occasione, dopo i saluti delle autorità che interverranno, verrà presentato ufficialmente il nuovo corso di formazione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/