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Politica

Avezzano, comizio di chiusura del Patto per Avezzano: oggi alle 18.30 a Piazza Torlonia con Roberto Verdecchia

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Avezzano. Si terrà oggi alle ore 18.30 a Piazza Torlonia il comizio di chiusura della campagna elettorale di Roberto Verdecchia, candidato sindaco della coalizione progressista di centrosinistra del Patto per Avezzano.

L’evento pubblico rappresenta il momento conclusivo di settimane di incontri, confronti e ascolto nei quartieri della città, durante i quali la coalizione ha illustrato alla cittadinanza il proprio programma amministrativo e la visione del futuro per il capoluogo marsicano.

Accanto a Roberto Verdecchia interverranno diversi esponenti politici, tra cui il senatore del Partito Democratico Michele Fina, l’onorevole Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle, il Consigliere regionale del Patto per l’Abruzzo Luciano D’Amico, il consigliere provinciale Lorenzo Rotellini per Alleanza Verdi e Sinistra e Marco Fars della segreteria nazionale di Rifondazione Comunista.

La presenza dei rappresentanti delle forze politiche che compongono la coalizione del Patto per Avezzano a sostegno della candidatura di Roberto Verdecchia testimonia un percorso condiviso fondato su partecipazione, unità e proposta politica.

Durante l’iniziativa verranno ribaditi i temi centrali del programma del Patto per Avezzano, tra cui il rilancio economico e occupazionale, la tutela della sanità pubblica, l’attenzione alle periferie, lo sviluppo infrastrutturale, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del ruolo di Avezzano nel territorio marsicano.

“La nostra è stata una campagna elettorale costruita tra le persone, ascoltando esigenze reali e proponendo soluzioni concrete per la città,” dichiara Roberto Verdecchia. “Il comizio di chiusura sarà un momento di condivisione e partecipazione, ma soprattutto l’occasione per ribadire con forza l’idea di una Avezzano più giusta, moderna e inclusiva.”

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