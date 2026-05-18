Avezzano, comizio di Verdecchia e Patto per la città: “Nuova stagione amministrativa in arrivo”

Avezzano – Ieri pomeriggio, in piazza Risorgimento, si è tenuto il comizio del candidato sindaco Roberto Verdecchia, sostenuto dalla coalizione progressista di centrosinistra del Patto per Avezzano, durante il quale sono stati presentati i principali punti programmatici per la città. Verdecchia ha affrontato temi cruciali per il territorio marsicano, come la sanità pubblica, il progetto della ferrovia Roma-Pescara e la gestione delle risorse pubbliche.

Presenti sul palco anche i rappresentanti dei partiti che compongono il Patto: Giorgio Fedele per il Movimento 5 Stelle, Claudio Abruzzo per Casa Riformista, Rosalia Tangredi per AVS, Stefano Albano del Pd, la senatrice del M5S Gabriella Di Girolamo e Marco Fars di Rifondazione Comunista.

Verdecchia ha sottolineato l’importanza di una programmazione seria per restituire centralità ai servizi essenziali e garantire un utilizzo responsabile delle risorse pubbliche. Ha anche evidenziato le criticità della sanità marsicana e l’urgenza di scelte infrastrutturali funzionali alle esigenze locali.

Il candidato sindaco ha dichiarato: “Il nostro territorio necessita di una nuova fase amministrativa fondata su trasparenza e competenza, superando logiche che non hanno prodotto risultati adeguati per i cittadini”.

Verdecchia ha anche chiarito la posizione del Patto per Avezzano rispetto al ballottaggio, affermando che non vi sarà alcun apparentamento con la destra o con l’amministrazione uscente, mantenendo coerenza e responsabilità.

L’appello alla partecipazione democratica e al coinvolgimento della cittadinanza ha chiuso il comizio, con la coalizione progressista di centrosinistra che si propone come alternativa credibile per la città.