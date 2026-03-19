Avezzano, Complesso Torlonia, lavori allo sprint finale. Granai completati. Parte l’intervento al palazzo del principe e a pasquetta riapertura del parco con un evento dedicato alle famiglie

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. I due granai sono quasi completati – precisa la nota online. Con l’avvio dei lavori al tetto e alla facciata del Palazzo del Principe, il restyling dei tre edifici di pregio del Complesso Torlonia entra nella fase finale – recita la nota online sul portale web ufficiale. E per il giorno di Pasquetta il Comune annuncia la riapertura del Parco con un evento dedicato alle famiglie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questa mattina il sopralluogo dell’architetto Antonio Ferretti, dirigente del Comune di Avezzano, per constare lo stato di avanzamento dei lavori. Riportare l’interno Complesso Torlonia agli antichi splendori è uno dei punti cardine del programma di mandato del primo cittadino di Avezzano, Gianni Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. Il Complesso, è bene ricordarlo, è di proprietà della Regione Abruzzo – Ora con il restyling dei due Granai e dell’esterno del Palazzo del Principe, resta da recuperare l’edificio che ospitò l’ex Commissariato – riporta testualmente l’articolo online. In passato si era parlato di trasformarlo in un polo universitario – recita il testo pubblicato online. IL GRANAIO GRANDE. Il Granaio Grande ospiterà un Museo archeologico nel quale saranno esposti reperti provenienti dalla Marsica – si legge sul sito web ufficiale. Si tratta di cimeli custoditi nei magazzini e oggetto, alcuni anni fa, di mostre temporanee, che finalmente troveranno una collocazione stabile – si apprende dalla nota stampa. L’allestimento del Museo archeologico della Marsica sarà curato dalla Soprintendenza, con i funzionari che hanno già effettuato diversi sopralluoghi. Oltre alla sala espositiva, nel Granaio Grande sono stati ricavati spazi per la reception e per una caffetteria per i visitatori. L’intervento ha visto il rinforzo strutturale delle pareti e del tetto con il recupero delle capriate antiche a vista e il rifacimento degli impianti elettrico e termico – con riscaldamento a pavimento – ad alta efficienza energetica – si apprende dal portale web ufficiale. Resta da completare solamente la pavimentazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. IL GRANAIO PICCOLO. Il Granaio Piccolo diventerà sede dell’Archivio di Stato della Provincia dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre al rinforzo strutturale delle pareti e al rifacimento degli impianti tecnologici, per il Granaio Piccolo si è resa necessaria la sostituzione delle capriate antiche del tetto – in quanto non erano conformi alle normative – con capriate con sezioni idonee in legno massello di noce a vista e la realizzazione di un impianto antincendio – riporta testualmente l’articolo online. Custodirà documenti e volumi antichi alcuni datati 1700. Quanto agli spazi, oltre alle stanze in cui saranno catalogati i documenti, ci saranno una sala consultazione, uffici per il personale dell’Archivio ed una sala all’ingresso per ospitare manifestazioni e momenti di studio riservati alle scuole del territorio per sensibilizzare gli studenti alla riscoperta e al valore dei testi antichi. Gli scaffali sono stati già acquistati, non appena verrà terminata la pavimentazione partirà l’allestimento e quindi il trasferimento dei documenti – precisa la nota online. ESTERNI E FACCIATE. Il restyling ha riguardato anche gli spazi esterni ai due Granai con la realizzazione di viali, siepi e aiuole ornamentali, la divisione dei percorsi pedonali da quelli carrabili e la realizzazione di un impianto di illuminazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Una delle fasi più complesse è stata quella per riportare i colori originari delle facciate esterne”, spiega il direttore dei lavori, l’architetto Elisabetta Gualtieri – “Grazie ad uno studio complesso dei colori, attraverso la perizia di un restauratore esperto della Soprintendenza, è stato possibile ripristinare il colore tipico delle strutture del Principe Torlonia: il rosso Torlonia, alternato al bianco travertino”. IL PALAZZO DEL PRINCIPE. Ai nastri di partenza i lavori per il rinforzo strutturale del tetto del Palazzo del Principe – recita la nota online sul portale web ufficiale. Edificio per il quale sono previsti anche la ripulitura delle facciate e il restauro degli infissi e della ferramenta antica – si legge sul sito web ufficiale. La consegna dei lavori è prevista per il mese di luglio – riporta testualmente l’articolo online. Il restyling dei tre edifici del Complesso Torlonia è stato finanziato dai fondi del Masterplan: 4 milioni 700 mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Il lungo iter amministrativo venne avviato dalla prima amministrazione Di Pangrazio che nella primavera del 2017 diede il via alla gara per la progettazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ad aggiudicarsi la gara d’appalto con un ribasso d’asta del 24,893 % è stato il Consorzio Conart Scarl di Artena (Rm). IL PARCO. Lo scorso anno l’amministrazione comunale di Avezzano, guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio, ha ottenuto la gestione del Parco, l’area verde che circonda gli edifici del Complesso Torlonia – viene evidenziato sul sito web. La proprietà è della Regione Abruzzo – Dopo un’importante opera di ripulitura e messa in sicurezza dell’area verde, la scorsa primavera l’amministrazione ha riaperto le porte del giardino ai cittadini – precisa la nota online. Quest’anno la data da cerchiare sul calendario e lunedì 6 aprile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il giorno di Pasquetta i giardini del Principe Alessandro Torlonia saranno nuovamente riaperti al pubblico con un evento dedicato alle famiglie – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/