Avezzano, Comune al lavoro per la nuova piazza di Caruscino, affidata la progettazione

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’amministrazione comunale di Avezzano mette a segno un altro intervento per il quartiere di Caruscino – aggiunge testualmente l’articolo online. Dopo il completamento della rotonda tra via XX Settembre e via Brunelleschi e l’avvio del cantiere per la realizzazione dei marciapiedi in via Mercantini, il Comune ha deciso di dare il via ai lavori per la nuova piazza, uno spazio per le famiglie e i ragazzi destinato a diventare il punto di aggregazione del popoloso quartiere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli uffici tecnici del Comune hanno affidato la redazione dei progetti di fattibilità ed esecutivo – recita il testo pubblicato online. L’area individuata è quella antistante la chiesa di Caruscino – aggiunge testualmente l’articolo online. L’intervento di riqualificazione urbana prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione e di un’ampia area verde con elementi di arredo urbano – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto punta alla creazione di uno spazio pubblico rinnovato quale punto di ritrovo per i residenti della frazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Un altro intervento di riqualificazione per il quartiere di Caruscino, uno dei più popolosi della nostra città dove è necessario creare anche spazi di aggregazione – si apprende dalla nota stampa. E la realizzazione della nuova piazza davanti la chiesa va proprio in questa direzione”, spiega il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. “Ringrazio la consigliera Federica Collalto, delegata alla frazione, per la cura e l’attenzione con cui sta seguendo l’iter. Un percorso, quello della piazza, sul quale ci muoviamo in stretta condivisione di intenti con il consigliere comunale Stefano Lanciotti. Presto presenteremo il progetto ai cittadini del quartiere – So quanto hanno a cuore l’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Faremo partire i lavori il prima possibile per dare a Caruscino la piazza che merita”

