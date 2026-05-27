Avezzano, Comune di Avezzano e Ater pubblicano il bando per la mobilità volontaria riservata agli assegnatari di alloggi Erp a tempo indeterminato

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Pubblicato da Comune di Avezzano e Ater L’Aquila il bando per la mobilità volontaria riservata agli assegnatari di alloggi Erp a tempo indeterminato – riporta testualmente l’articolo online. Il bando, pubblicato ieri, 21 maggio 2026, sull’albo pretorio del Comune di Avezzano, resterà in vigore fino alle 13 del 4 luglio prossimo, linite temporale entro il quale gli interessati potranno fare la domanda – viene evidenziato sul sito web. Il bando è riservato ai soggetti già conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater L’Aquila e del Comune di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Per poter presentare la domanda si dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: essere assegnatario a tempo indeterminato di un alloggio E.R.P. sito nel Comune di Avezzano, di proprietà dell’Ater di L’ Aquila o del Comune di Avezzano;essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 della L.R.n.96/96 e s.m.i.;essere in possesso dei requisiti previsti per la conservazione dell’assegnazione ed in particolare essere in regola, alla data della presentazione della domanda, con il pagamento dei canoni di locazione e delle quote di autogestione;non aver effettuato altro cambio nei cinque anni antecedenti l’emissione del presente bando, salvo l’insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili, formalmente motivate da valutarsi a cura della competente Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sono esclusi gli assegnatari nei cui confronti siano stati intrapresi i procedimenti di decadenza disposti dalla L.R. 96/96 e s.m.i – precisa il comunicato. e precisamente: art. 33 – annullamento dell’assegnazione; – art. 34 decadenza dell’assegnazione; – art. 35 modalità di decadenza in caso di superamento del reddito – riporta testualmente l’articolo online. I requisiti, che devono essere posseduti da ciascun componente del nucleo familiare, devono sussistere alla data di pubblicazione del Bando e devono permanere al momento dell’effettivo trasferimento – riporta testualmente l’articolo online. Non possono presentare domanda di mobilità, a pena di esclusione, gli assegnatari a titolo provvisorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità, deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti ed allegati al Bando dove sono spiegate le modalità di compilazione e presentazione della domanda – viene evidenziato sul sito web. L’istanza, ad ogni modo, può essere presentata a mano, entro il termine soprariportato, oppure inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore; in tal caso, al fine del rispetto del termine perentorio, farà fede la data del timbro postale accettante – È possibile anche l’invio tramite Pec all’indirizzo posta – certificata@aterag.legalmail.it. Gli assegnatari, interessati al cambio, devono presentare la domanda esclusivamente all’A.T.E.R. L’AQUILA con sede in L’Aquila, Via Antica Arischia n. 46/E. Le domande pervenute fuori termine non verranno prese in considerazione – si apprende dalla nota stampa. Tutti gli interessati, in possesso dei requisiti sopra descritti, possono scaricare il modello di domanda disponibile sul sito web dell’A.T.E.R. dell’Aquila (aterag.it) o ritirarlo presso gli Uffici dell’ATER di L’Aquila in Via delle Olimpiadi n. 10 – 67051 Avezzano negli orari di ricevimento del pubblico, ovvero sul sito web del Comune di Avezzano (http://comune – avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. aq.it) oppure presso l’Ufficio Casa del Comune di Avezzano in Via Vezzia, 32/A tel. 0863. 501333.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/