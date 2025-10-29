Avezzano, Comune e Scav potenziano il servizio per il 1° novembre: corse gratuite verso i cimiteri anche dalle frazioni

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:In vista della sentita ricorrenza della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Avezzano e la società cooperativa Scav, che gestisce il trasporto pubblico urbano nel capoluogo marsicano, hanno deciso di effettuare, il giorno 1° novembre prossimo, dei servizi speciali anche nelle frazioni, per raggiungere i cimiteri del territorio comunale – si apprende dalla nota stampa. Servizi, ricordano Comune di Avezzano e Scav, sono del tutto gratuiti. “In questa maniera” – hanno spiegato l’assessore alle frazioni Iride Cosimati e il presidente della Scav Guglielmo Rocchi – “Comune e società hanno voluto fornire un servizio adeguato e parametrato sulle esigenze dei cittadini che, come accade sempre, il giorno della Commemorazione dei Defunti, vorranno raggiungere i cimiteri in serenità e tranquillità”. Oltre alle classiche corse dal centro, i bus effettueranno il servizio per i cimiteri nelle frazioni di Cese, Castelnuovo, Antrosano, San Pelino e Paterno, con la seguente modalità: i mezzi saranno fermi nelle piazze delle rispettive frazioni e accompagneranno, l’eventuale utenza, a seconda delle esigenze che si verranno a creare, senza orari prestabiliti – aggiunge la nota pubblicata. Per quanto riguarda la frazione di Caruscino, invece, il servizio di corse da e per il cimitero di Avezzano avverrà nel modo che segue con partenze da: Avezzano: capolinea Scav (dietro la Cattedrale) / Caruscino: presso Cam. Corse di andata dal capolinea della cattedrale: 8.30 – 10.10 – 11.30 – 14.20 – 15.15 – 16,30. Partenze dalla frazione di Caruscino (CAM): 10.00 – 14.10.Corse di ritorno dal cimitero: 9.00 – 10.30 – 12.00* – 14.45 – 15.45* – 17.15 (ultima corsa utile) – * corse di ritorno per Caruscino – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/