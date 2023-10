Avezzano, Comunità coesa, città più sicura: ad Avezzano scatta il progetto che punta alla serenità dei cittadini. In campo anche un esperto nazionale di sicurezza

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Non solo telecamere e controlli appiedati nelle zone più calde, non solo la stretta sulla vendita di alcolici da parte di distributori automatici e la richiesta di intensificazione dei controlli presentata dal primo cittadino nelle riunioni in Prefettura – si apprende dal portale web ufficiale. C’è ben altro nei piani del sindaco Giovanni Di Pangrazio per assicurare la serenità dei cittadini perché, nonostante i dati rappresentino una situazione di ordine pubblico tra le migliori in Abruzzo, nessuno a Palazzo di Città vuole abbassare la guardia e alcuni fenomeni, come quello della maleducazione e degli schiamazzi notturni, vanno subito presi di petto ma non possono essere gestiti solo dalle forze dell’ordine – Partirà lunedì un progetto ambizioso gestito con la regia di un consulente esperto di altissimo profilo, che ha già avuto incarichi importanti a livello nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Progetto che guarda alla sicurezza e alla prevenzione, senza invadere, naturalmente, il campo delle autorità di pubblica sicurezza che, tra l’altro “ad Avezzano – sottolinea il sindaco Di Pangrazio – sono riuscite ad intervenire puntualmente ed efficacemente nelle situazioni più delicate”. L’obiettivo è agire in modo complementare rispetto alla repressione di comportamenti di malcostume e casi di microcriminalità, lavorando sulla prevenzione, sull’educazione civica e facendo squadra con tutti coloro che possono farsi parte attiva nell’indirizzare, soprattutto alcuni giovani più facinorosi e maleducati, verso un maggior rispetto delle persone e della città. “Serve sicuramente intensificare i controlli in alcune zone e agire con tempestività ma anche prevenire” dice il sindaco – recita il testo pubblicato online. Sono partite le prime mail di convocazione per alcuni partner (parroci e dirigenti scolastici) invitati a Palazzo di città per il pomeriggio del 16 ottobre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Poi sarà la volta del mondo dello sport, delle associazioni, degli anziani e tanti altri che possono e vogliono collaborare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Da questi si inizierà perché, come spiega la comunicazione inoltrata dall’ente: “I comportamenti devianti, le più gravi forme di violenza ed anche semplicemente la mancanza di rispetto verso gli altri, indeboliscono la percezione di sicurezza di ogni cittadino – recita il testo pubblicato online. Il contrasto alla violenza è di competenza delle Forze dell’Ordine e della Magistratura ma per la vivibilità di un territorio molto dipende anche dalla capacità e volontà dei cittadini di comportarsi correttamente e di fare rete con gli altri – precisa la nota online. Consapevole dell’importanza fondamentale di perseguire il fine della coesione sociale – intesa quale capacità della Comunità di sviluppare relazioni sociali forti e senso di appartenenza territoriale – la Municipalità di Avezzano intende realizzare un progetto organico e condiviso che coinvolga coralmente tutti gli ambiti della collettività” Una iniziativa aperta a tutti e che sarà presentata presto ai consiglieri comunali di maggioranza e opposizione che si confronteranno direttamente con il consulente per gli aspetti di dettaglio ma anche per fornire, idee, contributi e suggerimenti su un tema, quella della sicurezza appunto, che riguarda tutte le città e deve essere affrontato con spirito di squadra, con determinazione ma senza allarmismi e strumentalizzazioni.

