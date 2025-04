Avezzano, Concerto della Banda musicale della Guardia di Finanza: domenica 27 aprile nella Cattedrale dei Marsi

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Tutto pronto per il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, in programma nel pomeriggio di domenica 27 aprile ad Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. L’esibizione, inizialmente prevista in Piazza Risorgimento, si terrà invece all’interno della suggestiva cornice della Cattedrale di San Bartolomeo – riporta testualmente l’articolo online. L’inizio del concerto è fissato per le ore 18.30. L’ingresso sarà libero e gratuito, fino ad esaurimento posti – precisa il comunicato. Per questo è importante accedere alla Cattedrale entro le ore 18:15. Un evento di grande prestigio, che unisce la forza della musica al valore del ricordo e della spiritualità: attraverso un programma musicale accuratamente selezionato, i musicisti in divisa renderanno omaggio alla Madonna di Pietraquaria, simbolo identitario e spirituale della città, e alla figura indimenticabile di Papa Francesco – Nata nel 1926, la Banda Musicale della Guardia di Finanza è un complesso artistico stabile, composto da 102 esecutori – precisa il comunicato. Nella sua lunga attività la Banda del Corpo ha collezionato importanti successi nei maggiori teatri nazionali e all’estero – Emozionante l’esibizione all’ultima edizione del Festival di Sanremo in apertura dell’ultima serata Grazie all’arte universale delle note, il concerto si propone come un momento di raccoglimento e riflessione, ma anche di apertura: un viaggio sonoro capace di attraversare i cuori e proiettando lo sguardo verso orizzonti di pace, giustizia e speranza – si apprende dal portale web ufficiale. La presenza della Banda della Guardia di Finanza ad Avezzano rappresenta un’occasione speciale per la cittadinanza, non solo per la straordinaria qualità musicale dell’ensemble, ma anche per il significato istituzionale e culturale che l’evento porta con sé. Tantissime le autorità che hanno confermato la loro presenza – si legge sul sito web ufficiale. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a partecipare, a un evento di alta intensità artistica ed emotiva, nel cuore della città.

