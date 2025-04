Avezzano, Concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza: successo straordinario nella Cattedrale dei Marsi

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Emozione, arte e spiritualità hanno scandito il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, che si è tenuto ieri, domenica 27 aprile, nella splendida cornice della Cattedrale di San Bartolomeo per rendere onore alla Madonna di Pietraquaria – si legge sul sito web ufficiale. Un evento che ha registrato una partecipazione straordinaria di pubblico: la Cattedrale, gremita in ogni ordine di posti, ha accolto cittadini, autorità civili, religiose e militari, riuniti per vivere un momento di grande valore artistico e istituzionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La maestria dei musicisti in divisa, diretti dal Maestro Capitano Dario Di Coste, ha saputo incantare i presenti con un programma musicale raffinato e profondamente ispirato, costruito per rendere omaggio alla protettrice della città di Avezzano ma anche al magistero spirituale di Papa Francesco – recita il testo pubblicato online. La Banda ha eseguito brani celebri e arrangiamenti originali, tra cui⁠ ⁠Bella Madonna, Preghiera, Frammenti, Chorale and Alleluia, Ave Maria, Mission di Morricone, ⁠Fratello Sole, Sorella Luna per finire con un tributo a Piazzolla, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i linguaggi universali della musica, della memoria e della speranza – si legge sul sito web ufficiale. Il concerto ha rappresentato non solo un’eccellenza dal punto di vista musicale, ma anche un intenso momento di comunione e riflessione: ogni nota, ogni accordo, ha vibrato nella navata centrale della Cattedrale come un invito alla pace, alla solidarietà e al dialogo – riporta testualmente l’articolo online. Il sindaco Giovanni Di Pangrazio, a nome dell’Amministrazione comunale, ha espresso gratitudine alla Guardia di Finanza per aver scelto Avezzano come tappa di un evento tanto prestigioso, sottolineando come “la musica sia capace di unire le persone, abbattendo ogni distanza e parlando direttamente al cuore” mentre il Vescovo S.E. Giovanni Massaro ha sottolineato i momenti intensi vissuti in queste ore dalla comunità con il cuore rivolto alla Madonna e a Papa Francesco – A conclusione del concerto, una lunga ovazione ha tributato il giusto riconoscimento agli straordinari interpreti, confermando la profonda emozione vissuta da tutti i presenti – Un successo pieno, che resterà nella memoria collettiva come una delle pagine più belle delle celebrazioni dedicate alla Madonna di Pietraquaria – viene evidenziato sul sito web.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/