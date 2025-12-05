Avezzano, Concerto di fine anno presso il Castello Orsini di Avezzano: tributo speciale ad Alessandro Giancarli scomparso a 23 anni a causa di un incidente

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Domenica 14 Dicembre 2025, alle ore 18:00, il Castello Orsini Colonna di Avezzano aprirà le sue porte per il tradizionale “Concerto di Fine Anno”. Un evento istituzionalizzato dal Comune che assume un significato ancora più profondo e toccante: mantenere viva la memoria di Alessandro Giancarli, il cui sorriso luminoso continua a vivere nel cuore della comunità marsicana – viene evidenziato sul sito web. Il Premio Alessandro Giancarli, fulcro della serata, è dedicato ai valori “dell’Amore e dell’Umiltà”, doti che hanno contraddistinto la breve ma intensa vita del giovane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Alessandro aveva solo 23 anni quando, quella fredda mattina del 4 Dicembre 2012, i suoi sogni si infransero tragicamente lungo la strada “Cintarella”. Stava andando al lavoro, presso il centro spaziale del Fucino Telespazio, quando un terribile incidente lo strappò all’affetto dei suoi cari.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/