Avezzano, Concluso il progetto “Riscopriamo Il Salviano” con una lezione ai ragazzi dellascuola “Vivenza” sul meraviglioso e prezioso mondo delle Api

Si è concluso il 5 giugno scorso, con un'uscita didattica sul mondo delle api, il progetto "RISCOPRIAMO IL SALVIANO", proposto dal "Centro Giuridico del cittadino di Avezzano" in collaborazione con la Scuola Secondaria di Primo Grado "A. Vivenza" di Avezzano Alla presenza del responsabile del Centro Giuridico Augusto Di Bastiano, alla responsabile per la scuola prof.ssa Catia Di Battista accompagnata dalla prof.ssa Tiziana D’Amore e del coordinatore Antonino Petrucci, la classe 2C si è ritrovata al Memorial nella Riserva Naturale del Monte Salviano dove l’attendevano le autorità cittadine rappresentate dall’assessore al ramo Alessandro Pierleoni e dai tecnici del Comune di Avezzano Anna Maceroni, Rossella Rossi, Sara Galluzzi e Antimo Amore, il rappresentante dell’ANPI Carlo Komel, il presidente del GE.MA. sezione della Marsica Loreto Guglietti e Gino Milano, esperti che si sono alternati nel corso del II quadrimestre in lezioni in aula agli alunni – precisa il comunicato. Dopo il breve saluto delle autorità è iniziata la camminata che ha consentito agli alunni di conoscere da vicino la realtà e prenderne coscienza di quanto appreso a scuola, in particolare lo studio: degli aspetti storico-religiosi curati da Gino Milano;dei funghi e della flora nel loro ambiente naturale a cura del presidente e vice del GE.MA. sezione della Marsica di Avezzano Loreto Guglietti e Peppe Ciulli;della fauna studiata attraverso l’uso di foto trappole a cura di Mirco Masciovecchio consulente del Comune di Avezzano;delle tematiche inerenti al luogo e al territorio, gli aspetti paesaggistici e monumentali della Riserva in particolare: il complesso del Memorial costruito in occasione del 50° anniversario del terremoto, la sistemazione della pietra del Carso e le altre lapidi in ricordo dei caduti del terremoto e degli studenti marsicani periti nel sisma dell’Aquila nel 2009, nonché i caduti del 1° conflitto mondiale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Inoltre, gli alunni sono stati edotti delle Stazioni della via Crucis, tutte tematiche trattate da Antonino Petrucci – precisa la nota online. La giornata, poi, ha avuto un passaggio centrale in una lezione-approfondimento sull’importanza delle api nel nostro habitat e la loro salvaguardia, organizzata e tenuta da personale ed esperti del Centro di Educazione Ambientale (Cea) della Riserva del Salviano e dell’Ufficio della Riserva del Salviano del Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. I ragazzi della scuola “Vivenza” hanno potuto ascoltare ed apprendere l’organizzazione dell’alveare e della famiglia delle api e sono stati sensibilizzati sull’importanza di salvaguardare la specie italiana APIS MELLIFERA LIGUSTICA e, quindi, sui piccoli gesti che possiamo mettere in campo per aiutare le Api. Il progetto sulle api è stato elaborato dagli uffici della Riserva con i funzionari e tecnici Antimo Rauso, Anna Maceroni, Rossella Rossi e Sara Galluzzi, con il supporto dell’Assessore alla Rizserva stessa, Alessandro Pierleoni, il quale, oltre a supportare il progetto pe rla salvaguardia delle Api, ha sottolineato l’importanza di tutelare, salvaguardare e potenziare, la Riserva del Salviano, patrimonio storico e ambientale, nonché e ricchezza di tutta la collettività avezzanese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo stesso Pierleoni, infine, ha colto l’occasione per ringraziare del lavoro svolto tutti gli addetti dell’Ufficio Riserva del Salviano del Comune di Avezzano per l’impegno e l’entusiasmo e la competenza che mettono in tutte le attività che, ha voluto sottolineare, stano consentendo alla Riserva di crescere e diventare un punto di riferimento per la città. I contenuti e le priorità hanno rappresentato le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento, al fine di progettare per competenze e implementare l’utilizzo di compiti autentici e prove di realtà, incrementando le capacità attraverso la didattica laboratoriale e l’apprendimento cooperativo – aggiunge testualmente l’articolo online. Tutti obiettivi, tra l’altro, rispondenti alle attività chiave europee che prevedono la diffusione e la promozione dei valori della cittadinanza attiva, della solidarietà, del rispetto reciproco e dell’integrazione tra culture diverse legate alle problematiche ambientali – Inoltre, il progetto ha preso in considerazione e sottolineato altri aspetti come: la promozione e diffusione delle capacità motorie e di attività in ambiente montano; corretta frequentazione della montagna e della prevenzione degli infortuni; consapevole conoscenza delle tematiche ambientali, inerenti in particolare l’ambiente montano; educazione a comportamenti responsabili e attivi a tutela del patrimonio ambientale e culturale finalizzati allo sviluppo sostenibile; accresciuta consapevolezza dei propri limiti in ambienti diversi da quelli domestici, il misurarsi con l’ambiente naturale e imparare ad averne rispetto, indurre alla pratica sportiva sana e salutare, saper orientarsi e regolarsi in ambienti sconosciuti, saper gestire il proprio abbigliamento;appassionare i giovani all’esperienza del camminare in montagna apprezzandone i mutamenti, misurandone la fatica e la gioia della “conquista”, valutandone in sicurezza i possibili pericoli – aggiunge la nota pubblicata. Tutti traguardi che “costituiscono i compiti primari della Scuola e dell’Amministrazione Scolastica”, in quanto requisiti essenziali per la formazione dei ragazzi nel pieno della loro crescita e sviluppo della personalità.

