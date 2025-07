Avezzano, Concreti risultati dall’applicazione del protocollo “Mille Occhi sulla Città”. L’assessore Basilico: «L’interazione fra vigilanze private e forze dell’ordine forte strumento di deterrenza e prevenzione»

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Sta dando i suoi risultati concreti ed estremamente costruttivi l’applicazione del protocollo “Mille Occhi sulle Città” sottoscritto dal Sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio con il Prefetto dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. Ultimo risultato proprio la scorsa notte quando, grazie all’interazione fra gli uomini delle vigilanze private e le forze dell’ordine, è stato sventato un furto all’interno del “Centro Riciclo”, nell’area vicino la sede Micron. Tre minori, infatti, sono stati notati entrare, con delle torce, all’interno dello stabile, dai vigilantes che, immediatamente, hanno segnalato la cosa alle forze dell’ordine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Avezzano che, con apposito dispositivo di intervento, hanno bloccato i tre minori e sequestrato gli attrezzi che avevano portato con loro, probabilmente atti ad operazioni di scasso – recita il testo pubblicato online. «L’attuazione del protocollo “Mille Occhi sulla Città” – spiega l’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico – si sta dimostrando un valido strumento per perseguire gli obiettivi della deterrenza e della prevenzione dei reati – precisa la nota online. La rete che si è creata con l’intervento coordinato fra istituti di vigilanza privati, certificati ed aderenti al protocollo, e le forze dell’ordine presenti sul territorio, sta contribuendo ad incrementare il livello di sicurezza in città, già peraltro elevato grazie al controllo del territorio che effettuano Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza – si apprende dal portale web ufficiale. Ora, con la concreta attivazione di questo ulteriore strumento, i cittadini possono percepire concretamente – conclude la Basilico – l’impegno di questa Amministrazione, e nei suoi limitati poteri in materia di ordine pubblico e sicurezza, ha messo in campo in ogni iniziativa volta a garantire la tranquillità e l’incolumità della comunità. Questi strumenti, con la sottoscrizione e la costituzione dei gruppi per Il Controllo di Vicinato, sono finalizzati a fare di Avezzano una città si accogliente, ma nella quale il rispetto delle regole e la coesione fra le persone è il principio fondamentale del benessere comune».

