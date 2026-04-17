Avezzano: Confagricoltura denuncia il doppiogioco della Regione, l’Abruzzo rischia di diventare una colonia cinese

Confagricoltura Abruzzo ha lanciato un duro attacco alla Regione, denunciando un presunto doppiogioco che, secondo l’organizzazione, favorirebbe interessi stranieri a discapito dell’agricoltura locale.

In una nota ufficiale inviata al Governatore Marco Marsilio, al Presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri e al Vicepresidente Emanuele Imprudente, Confagricoltura ha espresso preoccupazione per una legge regionale che, a suo dire, favorirebbe lo sciacallaggio legalizzato a discapito degli agricoltori abruzzesi.

Il Presidente di Confagricoltura Abruzzo, Fabrizio Lobene, ha dichiarato: “Da una parte difendiamo il sudore degli agricoltori, dall’altra assistiamo a politiche che sembrano favorire interessi stranieri a scapito del territorio abruzzese. È un tradimento identitario che rischia di trasformare l’Abruzzo in una colonia della Cina”.

L’organizzazione ha denunciato che la legge regionale sembra ignorare completamente le proposte di salvaguardia del territorio presentate da Confagricoltura. In particolare, sono stati respinti tre emendamenti vitali in Commissione, tra cui la richiesta di salvaguardare l’area del Fucino, un’area di inestimabile valore economico e sociale. Confagricoltura ha inoltre evidenziato il mancato recepimento dei limiti fissati dal D.lgs. 190 del 2024, che avrebbero dovuto garantire la tutela della Superficie Agricola Utilizzabile.

Secondo Lobene, la politica regionale sta condannando le tradizioni agricole abruzzesi per favorire interessi economici stranieri. Confagricoltura Abruzzo ha ribadito la sua determinazione a combattere per gli emendamenti respinti, ponendo l’accento sulla difesa della sovranità alimentare e del territorio regionale.

L’organizzazione ha sottolineato che la battaglia contro la speculazione straniera e la difesa dell’agricoltura locale continuerà senza sconti, sfidando chiunque cerchi di compromettere l’anima agricola dell’Abruzzo.