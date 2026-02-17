Avezzano, conferenza stampa Lega: presentate le linee programmatiche per le elezioni amministrative.

Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 11, si terrà presso la Sala “De Nicola” del Comune di Avezzano una conferenza stampa organizzata dalla Lega in vista delle prossime elezioni amministrative in città.
All’incontro parteciperanno diverse personalità di spicco della Lega, tra cui Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste; l’onorevole Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali; Emanuele Imprudente, Vicepresidente della giunta regionale; Vincenzo D’Incecco, Coordinatore regionale Lega Abruzzo; Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega Abruzzo; Carla Mannetti, Consigliere regionale Lega; Daniele Ferella, Segretario provinciale Lega L’Aquila; Andrea Longo, Consigliere provinciale; Jacopo Angelini, Coordinatore cittadino Lega Avezzano; Antonio Del Boccio, Capogruppo al Comune; Cinzia Basilico, assessore comunale.
L’obiettivo della conferenza stampa sarà quello di illustrare la posizione della Lega, le linee programmatiche e le prospettive politiche in vista delle elezioni ad Avezzano.
L’appuntamento è quindi imperdibile per coloro che vogliono avere un’idea chiara e dettagliata sulle proposte della Lega in vista del prossimo scrutinio.