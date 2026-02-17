- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaAvezzano, conferenza stampa Lega: presentate le linee programmatiche per le elezioni amministrative.
Politica

Avezzano, conferenza stampa Lega: presentate le linee programmatiche per le elezioni amministrative.

- Spazio Pubblicitario 02 -

Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 11, si terrà presso la Sala “De Nicola” del Comune di Avezzano una conferenza stampa organizzata dalla Lega in vista delle prossime elezioni amministrative in città.

All’incontro parteciperanno diverse personalità di spicco della Lega, tra cui Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste; l’onorevole Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali; Emanuele Imprudente, Vicepresidente della giunta regionale; Vincenzo D’Incecco, Coordinatore regionale Lega Abruzzo; Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega Abruzzo; Carla Mannetti, Consigliere regionale Lega; Daniele Ferella, Segretario provinciale Lega L’Aquila; Andrea Longo, Consigliere provinciale; Jacopo Angelini, Coordinatore cittadino Lega Avezzano; Antonio Del Boccio, Capogruppo al Comune; Cinzia Basilico, assessore comunale.

L’obiettivo della conferenza stampa sarà quello di illustrare la posizione della Lega, le linee programmatiche e le prospettive politiche in vista delle elezioni ad Avezzano.

L’appuntamento è quindi imperdibile per coloro che vogliono avere un’idea chiara e dettagliata sulle proposte della Lega in vista del prossimo scrutinio.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it