Avezzano, Conferimento di residui provenienti da sfalci e potature ad Avezzano: cambiano le regole. Non più compresi nell’organico

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Cambiano le regole per il conferimento dei residui provenienti dagli sfalci e dalle potature nel servizio di raccolta dei rifiuti – precisa la nota online. Il Comune di Avezzano, in accordo col gestore del servizio raccolta rifiuti la società Tekneko, ha stabilito nuove regole e modalità per l’effettuazione delle operazioni di rituro di questo tipo di rifiuto – recita il testo pubblicato online. La prima regola è che, da ora, detti residui di sfalci e potature non potranno più essere conferiti dai cittadini unitamente all’organico – Pertanto, sono state stabilite nuove modalità per il conferimento che sono le seguenti: PRENOTAZIONE RITIRO A DOMICILIO Si può richiedere con prenotazione dal 15 aprile al 15 ottobre tramite numero verde o indirizzo mail. Il conferimento dovrà avvenire in sacchi a rendere o fascine per un massimo di 3 sacchi per un volume complessivo non superiore ad 1 mc. CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE Si potranno portare direttamente alla struttura indicata ma tenendo presente che si potranno conferire oltre un massimo 3 mc di materiale Inoltre, per ottimizzare la raccolta del verde, è possibile richiedere gratuitamente una compostiera da Tekneko – riporta testualmente l’articolo online. Per maggiori dettagli, è consigliato chiamare il numero verde indicato 800.501.690 oppure gli uffici del Settore Ambiente del Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online.

