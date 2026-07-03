Avezzano, Consigliere Di Marco premiato con il D’Angiò: impegno e responsabilità per il futuro dell’Abruzzo

Il consigliere regionale Antonio Di Marco si è mostrato onorato per il Premio R.A.L. Omnibus al Merito 2026, ricevuto ieri ad Avezzano, definendolo come un forte richiamo alla responsabilità verso il futuro dell’Abruzzo. Il riconoscimento è stato consegnato al Teatro dei Marsi nell’ambito della XX edizione del Premio Internazionale D’Angiò, sezione “Governance Territoriale Locale”.

Di Marco, vicepresidente della Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture, ha sottolineato l’importanza di studiare il passato per costruire un futuro migliore, riflettendo sul suo percorso personale iniziato ad Abbateggio, dove è cresciuto e ha iniziato il suo impegno nel sociale come presidente della Pro Loco e successivamente come sindaco.

Il consigliere regionale ha ringraziato gli ideatori e organizzatori del Premio, così come la Diocesi dei Marsi, Mons. Giovanni Massaro, la Città di Avezzano e il Sindaco Giovanni Di Pangrazio. Dedica il riconoscimento ai suoi collaboratori e in particolare alla moglie Giulia Limpida e alla figlia Francesca Karol, che lo hanno sempre sostenuto.

Di Marco ha sottolineato l’importanza dell’ascolto, della responsabilità e della conoscenza diretta dei territori e delle persone. Ha evidenziato che ogni scelta deve partire dai bisogni reali delle comunità, con la consapevolezza che ciò che si fa oggi lascia un’eredità per il futuro.

In conclusione, il consigliere regionale ha espresso la sua gratitudine per il riconoscimento ricevuto e ha sottolineato che senza il supporto dei suoi collaboratori e della famiglia, nulla avrebbe lo stesso significato.