Avezzano, Consiglio comunale: bilancio consolidato approvato in 10 minuti, solo tre i voti contrari

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Dieci minuti – aggiunge la nota pubblicata. Tanto è bastato al Consiglio comunale di Avezzano per approvare, con soli tre voti contrari, il bilancio consolidato 2024. Documento tecnico, ma fondamentale: come ha spiegato l’assessore al Bilancio Alessandro Pierleoni, il consolidato “mette insieme i conti del Comune con quelli delle partecipate, offrendo un quadro unico e trasparente sulla gestione complessiva dell’ente”. La maggioranza incassa così, in maniera compatta e senza esitazioni, un altro passaggio amministrativo strategico – aggiunge testualmente l’articolo online. E lo fa confermando la linea degli ultimi mesi: andare avanti spediti, senza intoppi – Non solo numeri – precisa la nota online. In aula è stato approvato anche l’atto di partecipazione a un bando nazionale per la realizzazione di un importante campus formativo, proposto dal vicesindaco Domenico Di Berardino, con la presenza tra i banchi della preside dell’Itis “Majorana” Valentina Canizzaro, a sottolineare il legame tra Comune e mondo scolastico e, soprattutto, l’elaborazione partecipata di un progetto complesso ma dalle grandi prospettive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, via libera anche a una mozione sulla sicurezza, con l’approvazione della proposta presentata dal consigliere Nello Simonelli e rielaborata dall’assessore alla sicurezza Cinzia Basilico che prevede turni serali e notturni della polizia locale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Altro tema al centro dell’agenda della giunta Di Pangrazio che, non a caso, è stata la prima in Abruzzo ad approvare il Daspo urbano ed è la prima, in regione, per numero di telecamere di videosorveglianza – si legge sul sito web ufficiale. Quest’ultimo punto è stato votato in modo compatto dalla maggioranza – si apprende dal portale web ufficiale. Nessun voto contrario e astensione dei due consiglieri di minoranza presenti in aula: Genovesi e Mascigrande – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/