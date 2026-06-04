Avezzano, Conto alla rovescia per “L’Alba dei Marsi”: iscrizioni oltre ogni più rosea aspettativa

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:A tre giorni dal via, numeri da record per il trail di Antrosano che domenica 7 giugno porterà i runner dentro l’area archeologica di Alba Fucens. Avezzano, 4 giugno 2026 — Dopo la presentazione dei giorni scorsi, quando era stata raccontata come “il trail che attraversa la storia” e riconosciuta dal Comune di Avezzano come evento di rilevanza istituzionale, L’Alba dei Marsi entra nella settimana decisiva – si apprende dal portale web ufficiale. E lo fa con un dato che gli stessi organizzatori definiscono sorprendente: le richieste di iscrizione stanno superando ogni più rosea aspettativa, candidando la settima edizione a diventare la più partecipata di sempre – La gara, organizzata dall’A.S.D. USA Sporting Club Avezzano, è in programma domenica 7 giugno con partenza e arrivo ad Antrosano – Due i percorsi: il trail corto di 12 km (420 metri di dislivello positivo), valido come Campionato Regionale FIDAL di corsa in montagna, e il trail lungo di 21 km (850 metri di dislivello positivo), inserito nell’UTMB Index – categoria 20K e nella ITRA National League, all’interno del circuito Abruzzo Trail Run Series. Un equilibrio fra accessibilità e prestigio internazionale che spiega in buona parte l’ondata di adesioni – aggiunge la nota pubblicata. Ma il richiamo più forte resta il percorso – “Entrambi i tracciati – spiega Alessandro Felli – attraversano il sito archeologico di Alba Fucens, lungo i tre colli di San Pietro, Pettorino e San Nicola: si corre dentro l’anfiteatro romano, tra le antiche strade della colonia (via dei Pilastri e via del Miliario), accanto ai ruderi del borgo medievale di Albe e alla chiesa romanica di San Pietro, edificata sull’antico tempio di Apollo – aggiunge testualmente l’articolo online. Pochi metri di gara, duemila anni di storia”. L’evento si svolge con il patrocinio dei Comuni di Avezzano e di Massa d’Albe e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila (Fondazione Carispaq). Il passaggio nell’area archeologica è reso possibile dall’autorizzazione del Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Nazionali Abruzzo e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, in collaborazione con i Musei Archeologici Nazionali di Chieti, nel pieno rispetto e nella tutela dei luoghi attraversati – precisa la nota online. Con la chiusura delle iscrizioni ormai vicina, gli organizzatori invitano gli ultimi indecisi ad affrettarsi: le adesioni si raccolgono sul portale timingrun.it, mentre informazioni, percorsi interattivi e schede tecniche sono disponibili sul sito ufficiale www.albadeimarsi.it.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/