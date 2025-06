Avezzano, Contributi per il trasporto scolastico autonomo di alunni con disabilità: nei prossimi giorni l’avviso pubblico

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Avezzano è pronto a pubblicare l’avviso finalizzato alla concessione di contributi economici per le famiglie che, durante l’anno scolastico 2024/2025, hanno provveduto autonomamente al trasporto scolastico dei propri figli con disabilità. La misura – spiega il vicesindaco Domenico Di Berardino – riguarda i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado, residenti nel Comune di Avezzano, e rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le esigenze delle famiglie che affrontano quotidianamente difficoltà legate alla mobilità scolastica di minori con disabilità certificata – si apprende dal portale web ufficiale. Per accedere al contributo è necessario: Che il bambino/a sia residente ad Avezzano alla data di pubblicazione dell’avviso;dimostrare la frequenza scolastica, nell’anno 2024/2025, in una delle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di primo grado;non aver usufruito del servizio di trasporto scolastico comunale;essere in possesso di una certificazione di disabilità in situazione di gravità, ai sensi della Legge 104/1992, art. 3, comma 3. Il contributo previsto è pari a 120 euro al mese e va rapportato ai mesi di effettiva frequenza, fino a un massimo complessivo di 1.200 euro per l’intero anno scolastico – recita il testo pubblicato online. “Con questo intervento – prosegue il vicesindaco – vogliamo essere al fianco delle famiglie che affrontano con forza e senso di responsabilità l’organizzazione quotidiana della vita scolastica dei propri figli con disabilità. Questo contributo non risolve tutto, ma può alleggerire un impegno che merita rispetto e attenzione da parte delle istituzioni”. L’avviso pubblico, con tutte le informazioni dettagliate e la modulistica per presentare domanda, sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito ufficiale del Comune di Avezzano:www.comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. aq.it

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/