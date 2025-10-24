Avezzano, Convegno di altissimo livello ad Avezzano sul tema del “Paesaggio Sonoro” al Castello Orsini con esperti, ricercatori e relatori delle università abruzzesi

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il paesaggio sonoro inteso come parte fondamentale e costituente dell’ambiente e delle caratteristiche di un territorio – A questo tema è dedicato il convegno “Ascoltare il Paesaggio: Sonorità Diritto e Cultura nei Territori d’Abruzzo”, che si terrà il 28 ottobre 2025, alle ore 10, presso il Castello Orsini di Avezzano, che vede l’organizzazione e il patrocinio di Università degli Studi di Teramo, Pot – Piano Orientamento per il Turismo del Nur, Giurisprudenza – Progetto Vale Plus, Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, Ministero dell’Università e della ricerca, Italia Domani, Comune di Avezzano, finanziamento della Ue con il programma NextGeneration. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto scientifico e culturale di grande rilievo, volto a riconoscere il paesaggio sonoro come patrimonio culturale immateriale e identitario, analizzare le basi giuridiche e normative per la sua tutela, in un’ottica integrata tra diritto, ambiente e cultura, promuovere il dialogo interdisciplinare tra saperi scientifici, artistici e tecnici e valorizzare le specificità sonore dei territori abruzzesi, dalla dimensione naturale a quella urbana – si legge sul sito web ufficiale. Il convegno si colloca all’interno di un progetto di ricerca nazionale che mira a porre il tema della sonorità al centro dell’agenda scientifica e istituzionale del Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. La rilevanza del paesaggio sonoro, infatti, non riguarda solo la memoria e l’identità delle comunità locali, ma tocca questioni fondamentali di sostenibilità ambientale, qualità della vita urbana, innovazione tecnologica e politiche di tutela del patrimonio immateriale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In questo senso, l’iniziativa intende contribuire a delineare modelli e strumenti replicabili a livello nazionale, in dialogo con le più avanzate sperienze internazionali – precisa la nota online. La scelta di Avezzano come sede del convegno non è causale: il cuore della Marsica, crocevia di tradizioni, paesaggi e memorie, costituisce un luogo simbolico e strategico per avviare una riflessione nazionale sulla cittadinanza sonora e sul ruolo delle comunità nella salvaguardia del patrimonio immateriale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il convegno vedrà i saluti portati ai partecipanti e ai relatori da Emanuela Pistoia, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Teramo, Sergio Montelpare, Direttore Dipartimento di Ingegneria e Geologia Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, nonché dal Sindaco di Avezzano, Giovanni di Pangrazio – aggiunge testualmente l’articolo online. Programmati gli interventi di Mario Fiorillo, Principal Investigator Università degli Studi di Teramo, Paolo Zazzini, Associated Principal Investigator Università degli Studi ‘G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Marta Ferrara, Docente di Istituzioni di Diritto pubblico Università degli Studi di Teramo, Alessandro Ricciutelli e Samantha Di Loreto, Research Fellows Università degli Studi ‘G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Gianmaria Alessandro Ruscitti, Docente di Diritto dei beni culturali Università degli Studi di Teramo – recita il testo pubblicato online. Seguirà una tavola rotonda di confronto e approfondimento dei temi trattati nel convegno – L’iniziativa, peraltro, è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Avezzano –

