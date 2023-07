Avezzano, Convocato martedì 18 luglio il Consiglio comunale che vedrà la presentazione della nuova giunta e le comunicazioni del Sindaco

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

È stato convocato per martedì 18 luglio, alle ore 17, il Consiglio comunale di Avezzano dal Presidente Fabrizio Ridolfi – precisa il comunicato. Si tratta di una seduta corposa e importante visti che ai primi due punti del ricco e corposo ordine del giorno figura la surroga dei consiglieri Filomeno Babbo e Maria Antonietta Dominci, divenuti assessori, e, quindi, la presentazione della nuova Giunta comunale con le relative comunicazioni da parte del Sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio – recita il testo pubblicato online. Una seduta, quindi, nella quale verrà tracciato il percorso che l’Amministrazione intende seguire in questa seconda fase del suo mandato – riporta testualmente l’articolo online. Quindi si passerà alla discussione di alcune variazioni di bilancio destinate ad investimenti e ad alcuni punti di carattere strettamente tecnico – recita il testo pubblicato online. Come noto, al posto dei consiglieri divenuti assessori Babbo e Dominici, faranno ingresso nell’assise civica l’avvocato Stefania Antidormi e il dirigente nell’ambito sanitario, dottor Domenico De Angelis. ____________________________________________ IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione per il giorno 18 luglio 2023, alle ore 17:00 c/o la Sala delle Adunanze Consiliari del Comune per la trattazione dei seguenti argomenti: SURROGA DEI CONSIGLIERI BABBO FILOMENO E DOMINICI MARIA ANTONIETTA – NOMINATI ASSESSORI. CONVALIDA DEI CONSIGLIERI SUBENTRANTI DE ANGELIS DOMENICO E ANTIDORMI STEFANIA.COMUNICAZIONE DEL SINDACO AI SENSI DELL’ART. 46 COMMA 2 DEL T.U.E.L. 267/2000 E DELL’ART. 50 COMMA 4 DELLO STATUTO.RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 127 DEL 29/06/2023 AVENTE AD OGGETTO: VARIAZIONE DI URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 ART. 175 COMMA 4 D.LGS. 267/2000 APPLICAZIONE AVANZO DI PARTE CORRENTE E DESTINATO AGLI INVESTIMENTI.ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO 2023-2025 AI SENSI DELL’ART. 175 D.LGS. N. 267/2000 E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 193 D.LGS.N. 267/2000.APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 5, 2° COMMA DELLA LEGGE REGIONALE DEL 15 OTTOBRE 2012, N. 49, DEL PROGETTO DI “VARIAZIONE DI DESTINAZIONE D’ USO. IMMOBILE SITO AD AVEZZANO IN VIA B. BUOZZI, ISCRITTO AL N.C.E.U. FG 12 PART. 889 SUB 11, 12, 13, 14” – DITTA MONTE D’ORO SRL – PRATICA POS 11/2023.INDIVIDUAZIONE AMBITI TERRITORIALI GIÀ URBANIZZATI DA ASSOGGETTARE A PIANIFICAZIONE ATTUATIVA AL FINE DI PROCEDERE A INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA, AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA L.R. 12 APRILE 1983 N. 18.VARIANTE SPECIFICA CONSEGUENTE ALLA DECADENZA VINCOLI AI SENSI DELL’ART. 9 DEL D.P.R 327/2001 – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE E APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 43 DELLA L.R. 11/2001.ADEGUAMENTO DI LIMITATA ENTITÀ DELLA LOCALIZZAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI COME INDIVIDUATI NELLA SCHEDA “SP2” ALLEGATA ALLA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL VIGENTE P.R.G. AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA L.R. 12 APRILE 1983 N. 18.MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO AI SENSI DELL’ART. 6 DELLA L.R. 25/88 DI UN’AREA GRAVATA DA USO CIVICO IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 13 PART.LLA 816, FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DI P.R.G. ED ALLA VENDITA DELLA RESTANTE PORZIONE EDIFICABILE MEDIANTE ASTA PUBBLICA. (RGAL 120/2018) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 96/2022 DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO, PUBBLICATA IN DATA 04.04.2022 – PAGAMENTO REGISTRAZIONE ATTI GIUDIZIARI ANNO 2022.(RGAL N. 30/2022) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 7/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO N. 842/2022 R.G.A.C.(RGAL N.78/2020) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 86/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI AVEZZANO NELLA CAUSA ISCRITTA A RUOLO NEL PROCEDIMENTO N. 1241/2020 R.G.A.C.MOZIONE AI SENSI DELL’ART. 77 DEL “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE SUE ARTICOLAZIONI”, PROT. N. 45972/2023 DEL 12/07/2023.Sono assicurate a cura dell’Ente le riprese audiovisive della seduta e la diffusione in streaming. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Addì, 14.07.2023 Avv. FABRIZIO RIDOLFI

