Avezzano, Corpo, Cuore e Zampa” – Il 9 settembre un pomeriggio di gioia per i più piccoli con Avezzano Bimbi

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il cartellone estivo di Avezzano Bimbi si arricchisce di un nuovo, attesissimo appuntamento: il 9 settembre prende vita “Corpo, Cuore e Zampa”, un pomeriggio pensato per i più piccoli, all’insegna della salute, dell’amicizia e del legame speciale con gli animali – precisa il comunicato. L’iniziativa nasce grazie al supporto dell’Assessore alle Politiche Sociali Domenico Di Berardino, dell’Associazione A.B.C.D.E.F., del prof. Stefano Tumini, responsabile del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica e Prevenzione delle Patologie Metaboliche presso l’ASL2 (Chieti) del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avezzano, guidato dalla dott.ssa Gianna Tollis, e dell’ASD Dogs & Horses di Licia Monaco: tutti uniti simbolicamente a bordo della “macchina di Avezzano Bimbi”, un viaggio ideale che attraversa i valori della cura, del rispetto e della condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è offrire ai bambini un’esperienza emozionante e significativa, dove corpo, cuore e zampa diventano metafora di un’educazione completa: il corpo da nutrire in modo sano, il cuore da accendere con affetto e attenzione, e la zampa come simbolo dell’empatia e del rapporto unico che si crea con gli animali – precisa la nota online. L’Assessore alle Politiche Sociali, Domenico Di Berardino, commenta: “Con questo evento vogliamo lanciare un messaggio forte e positivo: la salute e il benessere dei bambini passano anche attraverso momenti come questo, in cui gioco, amore e sensibilizzazione camminano insieme – si apprende dalla nota stampa. ” La Consigliera comunale, Federica Collalto, promotrice del progetto Avezzano Bimbi, aggiunge: “‘Corpo, Cuore e Zampa’ è una carezza collettiva rivolta ai nostri bambini – precisa la nota online. È la dimostrazione concreta di quanto una comunità unita possa diventare uno spazio sicuro e accogliente per ogni piccolo cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Un’occasione speciale, dunque, che mette insieme istituzioni, associazioni, medici, educatori e famiglie, con un unico obiettivo: crescere insieme, con gentilezza e responsabilità.

