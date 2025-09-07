- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Settembre 7, 2025
Attualità

Avezzano, Corpo, Cuore e Zampa” – Il 9 settembre un pomeriggio di gioia per i più piccoli con Avezzano Bimbi

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il cartellone estivo di Avezzano Bimbi si arricchisce di un nuovo, attesissimo appuntamento: il 9 settembre prende vita “Corpo, Cuore e Zampa”, un pomeriggio pensato per i più piccoli, all’insegna della salute, dell’amicizia e del legame speciale con gli animali – precisa il comunicato. L’iniziativa nasce grazie al supporto dell’Assessore alle Politiche Sociali Domenico Di Berardino, dell’Associazione A.B.C.D.E.F., del prof. Stefano Tumini, responsabile del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica e Prevenzione delle Patologie Metaboliche presso l’ASL2 (Chieti) del Reparto di Pediatria dell’Ospedale di Avezzano, guidato dalla dott.ssa Gianna Tollis, e dell’ASD Dogs & Horses di Licia Monaco: tutti uniti simbolicamente a bordo della “macchina di Avezzano Bimbi”, un viaggio ideale che attraversa i valori della cura, del rispetto e della condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è offrire ai bambini un’esperienza emozionante e significativa, dove corpo, cuore e zampa diventano metafora di un’educazione completa: il corpo da nutrire in modo sano, il cuore da accendere con affetto e attenzione, e la zampa come simbolo dell’empatia e del rapporto unico che si crea con gli animali – precisa la nota online. L’Assessore alle Politiche Sociali, Domenico Di Berardino, commenta: “Con questo evento vogliamo lanciare un messaggio forte e positivo: la salute e il benessere dei bambini passano anche attraverso momenti come questo, in cui gioco, amore e sensibilizzazione camminano insieme – si apprende dalla nota stampa. ” La Consigliera comunale, Federica Collalto, promotrice del progetto Avezzano Bimbi, aggiunge: “‘Corpo, Cuore e Zampa’ è una carezza collettiva rivolta ai nostri bambini – precisa la nota online. È la dimostrazione concreta di quanto una comunità unita possa diventare uno spazio sicuro e accogliente per ogni piccolo cittadino – aggiunge testualmente l’articolo online. ” Un’occasione speciale, dunque, che mette insieme istituzioni, associazioni, medici, educatori e famiglie, con un unico obiettivo: crescere insieme, con gentilezza e responsabilità.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/

 

