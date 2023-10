Avezzano, Corso di laurea in “Intensificazione Sostenibile delle Produzioni Ortofrutticole di Qualità”, c’è tempo fino a giovedì 19 ottobre per iscriversi

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:

Corso di Laurea Professionalizzante in Intensificazione Sostenibile delle Produzioni Ortofrutticole di Qualità, c’è tempo fino a giovedì 19 ottobre per cogliere l’opportunità di iscriversi al percorso attivato anche ad Avezzano, che spalanca le porte alla formazione dell’imprenditore e dello specialista in agricoltura sostenibile di qualità. Un corso accademico che mette insieme la passione per la natura alla conoscenza delle tecnologie più evolute applicate all’agricoltura – si apprende dal portale web ufficiale. Un’opportunità di ingresso immediato nel mondo del lavoro, vista la richiesta di figure con questo profilo, e la possibilità di contribuire a migliorare la produzione ortofrutticola di qualità in modo sostenibile – Per tale motivo l’iniziativa ha riscosso il plauso e l’interesse delle organizzazioni di categoria ed ora si aprono le porte a chi vuole approfondire l’argomento formandosi sui banchi e nelle stesse aziende – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per ulteriori dettagli e informazioni sul programma del corso, si può digitare il link: https://www.unite – recita la nota online sul portale web ufficiale. it/UniTE/Home/Ammissione_Intensificazione_sostenibile_delle_produzioni_ortofrutticole_di_qualita_-_Modalita_di_accesso_per_l_a_a_2023_2024

