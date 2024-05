Avezzano, Corso intensivo di chitarra gratuito organizzato dal Comune di Avezzano per 22 studenti degli istituti della città. Ecco come fare la richiesta. Di Berardino: «Altra iniziativa volta alla crescita dei nostri giovani, soprattutto in condizioni di fragilità o di disabilità»

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:AVEZZANO – Corso intensivo di chitarra per 22 studenti delle scuole di Avezzano organizzato dall’Amministrazione comunale – si apprende dalla nota stampa. «Il progetto rientra nelle azioni che il Comune sta realizzando, con enti e associazioni del Terzo Settore spiega il Vicensindaco con delega agli Affari Sociali, Domenico Di Berardino -, a favore dei giovani e delle comunità locali, ponendo particolare attenzione a ragazzi/e a rischio di dispersione scolastica, isolamento sociale, vittime di bullismo e/o appartenenti a famiglie in condizioni di fragilità oppure che presentino delle disabilità». Nell’ambito di queste attività progettuali, quindi, è inserito anche un corso di chitarra intensivo, che si svolgerà nel mese di giugno 2024, per un totale di 56 ore – si apprende dalla nota stampa. Già molti ragazzi son stati segnalati all’Amministrazione dalle stesse scuole e dagli istituti scolastici cittadini, ma anche altri 22 ragazzi, interessati ad essere accompagnati in percorsi molteplici in grado di facilitare la maturazione e lo sviluppo di competenze personali e sociali utili alla loro crescita personale, potranno essere inseriti nel corso aderendo al bando pubblicato dal Comune – Per poter partecipare al corso bisogna avere i seguenti requisiti: età compresa tra i 14 e i 19 anni;frequenza di un Istituto Scolastico del territorio del Comune di Avezzano (A.S. 2023/2024);reddito ISEE del proprio nucleo familiare, annualità 2024, non superiore ad € 36.000,00. La domanda potrà essere presentata utilizzando la modulistica scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Avezzano, www.comune – avezzano – recita il testo pubblicato online. ag.it nella sezione Albo Pretorio On line e Amministrazione Trasparenza – si apprende dal portale web ufficiale. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente con le seguenti modalità: mediante consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Avezzano, P.zza della Repubblica 8, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16;mediante pec al seguente indirizzo: comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. avezzano – recita il testo pubblicato online. ag@postecert.it con la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 22 RAGAZZI/E DI ETA’ COMPRESA TRA I 14 E I 19 ANNI, FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI AVEZZANO INTERESSATI A PARTECIPARE A UN CORSO DI CHITARRA GRATUITO”. Progetto cofinanziato con il Fondo Nazionale per le politiche Giovani — Anno 2021 — Abruzzo Giovani Inclusione 2021 — Occupabilità.”. Alla domanda, devono essere allegati i seguenti documenti: fotocopia di un documento di identità in corso di validità del/la ragazzo/a maggiorenne, oppure se minorenne, copia del documento di identità del genitore/tutore;attestazione Isee del nucleo familiare – annualità 2024. Le informazioni relative al presente avviso possono essere richieste, presso l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Avezzano, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, al seguente numero telefonico 0863501335 o all’indirizzo email apirolo@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – riporta testualmente l’articolo online. ag.it. La domanda dovrà pervenire a questo Ente, secondo una delle modalità su indicate entro il 3 giugno 2024. «Questa iniziativa è un nuovo esempio di come questa Amministrazione abbia tre le sue massime priorità la crescita della popolazione, a livello sociale, culturale ed economico – riprende il Vicesindaco Di Berardino – e soprattutto dei più giovani – aggiunge la nota pubblicata. Utilizzare i progetti che riguardano le attività di carattere sociale e formativo per accrescere le conoscenze culturali, musicali in questo caso, equivale a dare occasioni valide e sfruttabili anche per il futuro – Il nostro impegno resta quello di fra crescere Avezzano e i suoi cittadini – conclude – e anche questa iniziativa si inserisce in questo progetto».

