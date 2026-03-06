Avezzano, Cure termali, anche per il 2026 riprende la collaborazione fra Comune di Avezzano e Terme Inn Popoli. Al via le domande per il viaggio gratuito

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si rinnova anche per la stagione 2026 il servizio di trasporto gratuito per i cittadini di Avezzano che vorranno usufruire di cicli termali nella struttura Terme Inn Popoli – precisa il comunicato. Il periodo in cui saranno effettuati i cicli di cure termali è quello che va dal 13 al 25 aprile prossimi, e la società di Popoli, con il Comune di Avezzano, sta organizzando il trasporto gratuito per 50 persone che vorranno usufruire di questi cicli curativi – aggiunge la nota pubblicata. L’Amministrazione, pertanto, ha pubblicato un avviso per raccogliere le adesioni e formare una graduatoria per gli aventi diritto al suddetto trasporto gratuito e favorire, in questo modo, la partecipazione ai cicli curativi delle persone che ne avessero bisogno – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Avviso è rivolto all’individuazione di 50 persone in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore ai 65 anni;residenza nel Comune di Avezzano;possesso della prescrizione medica per l’effettuazione delle cure termali, che deve riportare l’esatta corrispondenza tra ciclo di cura e relativa diagnosi tra quelle ammesse al SSN, secondo quanto indicato nel documento Allegato 1 dove sono riportate le modalità di accesso, le patologie ammesse dal S.S.N., il ticket sanitario con le fasce contributive e le esenzioni – aggiunge la nota pubblicata. Le domande, redatte mediante l’utilizzo del modello allegato all’avviso, corredate della documentazione richiesta, dovranno pervenire al Comune di Avezzano entro le ore 14 del 7 aprile prossimo – recita il testo pubblicato online. Le richieste potranno essere inviate al Comune di Avezzano attraverso in due modalità: Consegna all’ufficio protocollo del Comune di Avezzano, Piazza della Repubblica n.8;All’indirizzo PEC: comune – avezzano – recita il testo pubblicato online. aq@postecert.it indicando come oggetto “Servizio di trasporto gratuito per le persone che intendono effettuare il soggiorno giornaliero per il ciclo di cure termali – Terme di Popoli – 2025 – Settore III”. Alla domanda dovranno essere allegati: fotocopia di un documento di identità (obbligatorio);prescrizione medica del trattamento da effettuare, contenente gli elementi riportati nel precedente Art. 1 (obbligatorio);attestazione ISEE in corso di validità. Il ciclo di cure termali, con durata di 12 giorni, avverrà dal 13 al 25 aprile 2026, dalle 15 alle 17, dal lunedì al venerdì e in orario antimeridiano il sabato – Prevista, ogni giorno ad Avezzano, la partenza con pullman alle ore 14 e il rientro alle ore 18,30 presso il Piazzale Kennedy.Per informazioni relative al presente Avviso ci si può rivolgere: alla dottoressa Annalisa Palumbo, Tel. 0863 501325, email: apalumbo@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. aq.it, oppure alla dottoressa Debora De Michelis, Tel. 0863 501377, email: ddemichelis@comune – si apprende dalla nota stampa. avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. aq.it.

