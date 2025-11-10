Avezzano, Da Cese agli Stati Uniti d’America: l’eccezionale viaggio di uno studente di Liceo, ora economista di calibro mondiale, diventa una “lezione di scuola”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Il prossimo 15 novembre, all’interno del Teatro dei Marsi, la lectio magistralis dell’economista Piero Cipollone, oggi membro del Comitato esecutivo della BCE. La Marsica in Europa – Di Berardino: “Sarà un incontro dall’importante potere formativo – riporta testualmente l’articolo online. I giovani devono capire che possono pretendere di più da loro stessi e dalla società”. L’eccezionale storia di vita, di studio e di diligenza dell’economista di fama mondiale Piero Cipollone, oggi membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea (organismo istituzionale responsabile della politica monetaria dell’Ue) diventa una “lezione speciale” rivolta a tutti gli studenti di Avezzano e della Marsica – si legge sul sito web ufficiale. Sarà questo l’inizio di una grande avventura, che partirà dal palco del Teatro dei Marsi, il prossimo 15 novembre, per arrivare con la mente e con il cuore fino a Francoforte – si apprende dalla nota stampa. L’evento, che è stato pensato, ideato ed organizzato dall’Istituto di istruzione superiore “A. Torlonia- B. Croce” della città, si caratterizza per l’ampio valore sociale e formativo – aggiunge testualmente l’articolo online. “La Marsica in Europa – dialogo con l’economista Piero Cipollone”: questo è il titolo non solo di un’iniziativa, ma di un dialogo serrato tra un’icona dell’economia internazionale, che si è formata proprio ad Avezzano durante gli anni della sua giovinezza, e i giovani del territorio – recita il testo pubblicato online. “I ragazzi, oggi più che mai, necessitano di un’iniezione di ambizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. – dichiara il vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, delegato alle politiche scolastiche – Devono comprendere cioè che loro possono superare tutti i limiti che vogliono, grazie all’esercizio di qualità invidiabili, come la perseveranza e la determinazione, ma soprattutto grazie al coraggio di andare controcorrente rispetto spesso e volentieri alla massa – si legge sul sito web ufficiale. La storia del nostro concittadino, originario della frazione di Cese, è una luce accesa sulle possibilità”. L’incontro avrà inizio alle ore 10 e parteciperà il direttore dell’Ufficio Scolastico regionale, Massimiliano Nardocci – “Ringrazio l’amministrazione comunale – aggiunge la dirigente del Liceo “Torlonia-Croce”, la professoressa Annamaria Fracassi – e soprattutto il sindaco Giovanni Di Pangrazio, per aver patrocinato l’iniziativa e per aver creduto fin da subito in questa meravigliosa occasione di crescita a 360 gradi – precisa il comunicato. L’evento rientra, inoltre, in un ventaglio ancora più esteso ed ampio di progettualità della nostra scuola, con l’obiettivo comune di promuovere il territorio e di far conoscere il know-how legato alla nostra istruzione di qualità”. Cipollone, infatti, è “figlio” di una cultura umanistica che ha appreso proprio ad Avezzano, in qualità di alunno del Liceo Classico “Alessandro Torlonia”. Nel corso della manifestazione, verrà ripercorsa la carriera del noto economista attraverso le tappe del suo viaggio di formazione, che da Cese è volato fino agli Stati Uniti d’America”. Il dottor Cipollone illustrerà tematiche di forte attualità come lo studio e l’introduzione dell’euro digitale, ovvero una soluzione di pagamento unificata per tutti i cittadini dell’Unione Europea; uno strumento sulla cui concretizzazione è stato massimo l’impegno proprio dell’economista avezzanese – si apprende dalla nota stampa. “Quel brillante ragazzo originario della di Cese di Avezzano e affamato di conoscenza è riuscito a divenire prima Presidente dell’Istituto di ricerca INVALSI e poi Direttore Esecutivo alla Banca Mondiale, in rappresentanza dell’Italia – si apprende dal portale web ufficiale. Come ha fatto? Glielo chiederemo sabato prossimo, insieme ai nostri ragazzi”, conclude il vicesindaco –

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/