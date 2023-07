Avezzano, Da domenica 9 luglio scatta l’isola pedonale in centro. Spazio agli eventi culturali e sportivi per tutta l’estate

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Scatterà dalla prossima domenica 9 luglio, l’isola pedonale in centro città. Lo ha deciso oggi la Giunta comunale che ha già dato mandato agli uffici e ai settori competenti di dare esecuzione a tutti gli interventi necessari – L’isola terminerà, salvo proroga, domenica 17 settembre, e sarà così articolata: Tutti i giorni la limitazione al traffico scatterà dalle 20,30 alle 24,00;Il venerdì e il sabato dalle 20,30 alle 01,00;Le domenica ed i festivi dalle ore 17,00 alle 24,00.La zona interessata dall’isola pedonale, come sempre, è quella del “Quadrilatero” e questi sono i tratti di strada e gli incroci interessati: Via Cataldi (dall’incrocio con via Amendola (escluso) all’incrocio con Via Corradini;Via Vittorio Veneto, dall’incrocio con via Amendola (escluso) all’incrocio con Via Corradini (solo divieto di transito);Via Corradini, dall’incrocio con Via Monte Grappa (escluso) all’incrocio con il Corso della Libertà;Via Corradini, dall’incrocio con Via Trieste all’incrocio con Via Trento (escluso);Via Garibaldi, dall’incrocio con Via Mons. Valerii (escluso) all’incrocio con Via Monte San Michele (escluso);Via Emilia, dall’incrocio con Via Vittorio Veneto (escluso) all’incrocio con Via Garibaldi;Via Bagnoli, dall’incrocio con Via Vittorio Veneto (escluso) all’incrocio con Via Monte Grappa (escluso);Corso della Libertà, dall’incrocio con Via Corradini all’incrocio con Via Bagnoli (escluso);Via Trieste, dall’incrocio con Via Diaz (escluso) all’incrocio con Via Corradini;Via Marconi, dall’incrocio con Via Corradini fino all’uscita del parcheggio pubblico “ex Inail (escluso);Via Fontana, dall’ingresso del parcheggio “ex Inail” (escluso) all’incrocio con Via Marconi.

