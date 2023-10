Avezzano, Da giovedì ‘Marsio’ svelerà con vivaci feste di quartiere i nuovi parchi giochi inclusivi della città

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

L’amico esploratore dei bambini sarà la grande novità delle nuovo aree gioco di Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. Collalto: “L’importante operazione di restyling è giunta al termine, ma puntiamo a recuperare anche le nostre radici”. Una coloratissima festa di quartiere al giorno per sei giorni, partendo da giovedì 19 ottobre dal quartiere Concentramento, con palloncini, sorprese, zucchero filato e con il coinvolgimento di bambini, famiglie, nonni e cittadini – aggiunge la nota pubblicata. La consigliera comunale Federica Collalto svela la road map ufficiale delle attesissime inaugurazioni dei nuovi 6 parchi giochi di Avezzano, che, nel corso dei mesi scorsi, sono stati del tutto riqualificati grazie al maxi piano ‘#giochiAMOincittà’ da più di 300 mila euro, lanciato ad aprile scorso dall’amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’operazione di restyling importante, che ha segnato un punto di arrivo, ma anche, in qualche modo, un innovativo punto di partenza – “Sono terminati i lavori di rigenerazione – spiega la consigliera comunale – e contestualmente partirà un progetto mai visto prima in città: presenteremo ai bambini il loro nuovo amico Marsio, il piccolo esploratore della Marsica, paladino del territorio e del gioco sano e costruttivo”. Il personaggio di Marsio sarà il simbolo dei parchi giochi di quartiere che verranno inaugurati nel corso della prossima settimana e che saranno tutti ricompresi nel format di ‘MarsioPark’. “MarsioPark – afferma la Collalto, che ha seguito tutti i passaggi del piano di riqualificazione assieme all’amministrazione comunale e al sindaco Giovanni Di Pangrazio – significa innanzitutto aver messo in sicurezza i nostri parchi giochi, rendendoli ancora più belli, ma anche aver dato vita alle tradizioni dei nostri quartieri”. Ogni parco avrà una festa propria, che partirà dalle ore 16 del pomeriggio – recita il testo pubblicato online. “Il filo conduttore – aggiunge la consigliera – sarà la meraviglia abbinata alla riscoperta – si apprende dal portale web ufficiale. Daremo alla città una chiave di lettura diversa e moderna per conoscere meglio il luogo dove vivono”. Nel corso delle inaugurazioni, infatti, verrà presentata ai cittadini anche la divertentissima storyboard del quartiere che accoglie il nuovo parco giochi, ‘raccontata’ a fumetto proprio dal nostro amico Marsio, tramite QR Code – si apprende dalla nota stampa. L’amministrazione comunale, cioè, ha dato linfa ed energia non solo ad un notevole lavoro strutturale (con parchi giochi costruiti ex novo o parchi giochi completamente rimessi a nuovo), ma anche ad un’operazione prettamente culturale, che ha saputo guardare oltre rispetto alle istallazioni dei giochi: “i parchi di Marsio – spiega Federica Collalto – potranno essere conosciuti tramite un QR Code che verrà posizionato su un pannello posto all’ingresso dello stesso parco – riporta testualmente l’articolo online. Un’altra novità che andremo ad inaugurare è il concetto di inclusività a 360 gradi, che verrà applicato concretamente in ogni nuovo parco, con giochi veramente inclusivi e adatti a tutte le disabilità”. Marsio è un bimbo esploratore, ideato dalla penna fantasiosa della Divisone creativa di Atenea, azienda avezzanese guidata da Maicol Palumbo, che va alla scoperta dei segreti di tutti i quartieri, ma sarà anche il portavoce dell’integrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il calendario prevede: giovedì 19 ottobre, svelamento del parco giochi del quartiere del Concentramento (Piazza della Resistenza), sabato 21 ottobre, inaugurazione riqualificazione parco giochi di Piazza Torlonia, mercoledì 25 ottobre, parco giochi del quartiere Pulcina (via Ugo La Malfa), giovedì 26 ottobre, svelamento area gioco Piazza Don Domenico Nucci (San Pio X), venerdì 27 ottobre inaugurazione nuovi giochi a Piazza Gagliardi, nella frazione di Paterno e, infine, sabato 28 ottobre, inaugurazione nuovo parco di Via Calascella, quartiere di San Nicola – viene evidenziato sul sito web.

