Avezzano, Dal 28 giugno al 30 agosto, ogni mercoledì, Piazza Torlonia si anima con il “Mercatino dei Bambini” organizzato dalla Polizia Locale di Avezzano

Piazza Torlonia si animerà, dal 28 giugno al 30 agosto, ogni mercoledì, con il “Mercatino dei bambini” organizzato dal Comando della Polizia Locale di Avezzano – recita il testo pubblicato online. La manifestazione si terrà ogni mercoledì, ed è aperta alla partecipazione dei bambini, con l’autorizzazione dei loro genitori, che potranno esporre giocattoli, giornalini, libri per ragazzi ed oggetti di ogni tipo, sempre compatibili con l’età e gli interessi dei più piccoli – I partecipanti dovranno presentarsi almeno cinque minuti prima dall’inizio della manifestazione e ciascuno di essi potrà allestire liberamente la propria bancarella nel rispetto degli spazi affidati, massimo metri 3×2, e si impegna a liberare lo spazio occupato da ogni cosa al termine della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Quanto esposto sulle bancarelle potrà essere offerto, venduto o scambiato ad esclusiva scelta del partecipante, nel rispetto dello spirito della manifestazione dedicata ai bambini. Ogni eventuale compenso dell’attività svolta nel Mercatino resterà in capo al partecipante – si apprende dalla nota stampa. Per poter partecipare ed avere lo spazio di esposizione, si dovrà presentare una domanda il cui modulo, già predisposto, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo del Municipio di Avezzano, dove le domande dovranno essere presentate, oppure sul sito istituzionale del Comune di Avezzano, al link https://comune – avezzano – aq.it/modello-di-partecipazione-al-mercatino-dei-bambini-di-piazza-del-mercato/, o ancora presso lo stesso Comando della Polizia Locale di Avezzano – Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Comando della Polizia Locale di Avezzano oppure all’Ufficio Protocollo del Municipio in Piazza della Repubblica – si apprende dal portale web ufficiale. Richiesta-mercatino Piazza del Mercato

