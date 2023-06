Avezzano: danza, spettacolo ed emozioni in Piazza Risorgimento con Tubilaria

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Due giorni di danza, spettacolo e magia domani e sabato con la manifestazione di danza, tango principalmente, “Le notti di Tubilaria”, evento organizzato da Confcommercio, Cna, Confesercenti e Confartigianato, insieme al Comune di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. La manifestazione vedrà presenti sul palco di Piazza Risorgimento le scuole di danza della città che presenteranno esibizioni di docenti ed allievi tutte di grande effetto scenico – recita il testo pubblicato online. L’evento è stato presentato, lunedì in conferenza stampa, con la partecipazione del Sindaco Giovanni Di Pangrazio – riporta testualmente l’articolo online. Dopo il successo di Notte prima degli esami, un altro appuntamento di richiamo, grazie a “Tubilaria” con due giorni tutti da vivere e da godere in centro – riporta testualmente l’articolo online. Piazza Risorgimento, quindi, si appresta a fare da incantevole sfondo ad esibizioni di tango, danza contemporanea, country dance, danza del ventre e tanto altro ancora per un programma coinvolgente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Queste le scuole che partecipano a “Tubilaria 2023”:Luana Catini “Centro Studi Danza”, Alessandra e Daniele Verna “Golden Dancing”, Cinzia Corticelli “Social Dance”, Remo Franco Costanzi “Fantasy Dance 2,0”, Marzia Croce “Associazione Culturale Tempospazio”, Carmelina Del Fosco “Amici Della Danza”, Daniela Di Matteo “Bailando”, Franco D’Urbano “Mojito Dance”, Alessandra Esposito “West Umbria Country Dance”, Valentina Guidobaldi “Danza Del Ventre”, Nelia Jamisola Belly “Oriental Dance – Danza Del Ventre”, Vittorio Natale “Dance 2000”, Arianna Pulsoni “Aryzona Line Dance School”.

