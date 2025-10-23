Avezzano, Di Pangrazio non molla sulla sanità: incontro vis à vis col manager

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:“Ho chiesto garanzie sui posti di subintensiva e sulle liste d’attesa nonché sul nuovo Ospedale”. Costanzi chiarisce e indica i tempi. Dalla riattivazione di diversi reparti, allo snellimento delle liste d’attesa, alla subintensiva all’edificazione del nuovo Ospedale di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Questi i temi al centro dell’incontro tra il sindaco Giovanni Di Pangrazio e il nuovo direttore generale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Paolo Costanzi, accompagnato dal direttore sanitario aziendale Carmine Viola – viene evidenziato sul sito web. All’appuntamento, svoltosi nel palazzo comunale, hanno partecipato anche il vicesindaco Domenico Di Berardino e il consigliere comunale Domenico De Angelis, da tempo impegnati sulle questioni sanitarie del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Ho ricevuto i vertici della Asl – sottolinea il sindaco Di Pangrazio – per avere garanzie, certezze e risposte – si apprende dalla nota stampa. Come la città sa, sul tema della sanità non arretriamo di un passo e pretendiamo la massima attenzione – In tutti questi mesi abbiamo continuato a monitorare la situazione dell’Ospedale, raccogliendo istanze e preoccupazioni da cittadini e operatori sanitari, con cui il dialogo è costante”. Durante l’incontro, sono stati fissati tempi e modalità operative per i prossimi passaggi – precisa il comunicato. Il sindaco ha inoltre coinvolto il dottor Antonio Addari, senologo e presidente della LILT provinciale, per sostenere l’esigenza di rafforzare la rete senologica sul territorio marsicano – Il manager Costanzi ha manifestato fin da subito disponibilità e attenzione al territorio, assicurando una presenza costante del direttore sanitario aziendale nella sede di via XX Settembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Day surgery e riassetto dei reparti La Direzione Strategica della Asl ha inoltre avviato azioni mirate alla centralizzazione del servizio di day surgery – la modalità di ricovero chirurgico con dimissione del paziente nella stessa giornata, assente ormai da oltre due anni –e alla rimodulazione degli spazi di alcune unità operative – si apprende dalla nota stampa. Il direttore sanitario dott. Viola ha illustrato il progetto per il potenziamento delle attività, che prevede anche la rimodulazione di alcuni spazi dei reparti di Pneumologia, Neurologia e Cardiologia, con l’obiettivo di migliorare il comfort dei pazienti e ampliare le prestazioni erogate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’aumento dei ricoveri in day surgery consentirà di ridurre i tempi di attesa, valorizzando al meglio le potenzialità dell’unità operativa – si legge sul sito web ufficiale. È stato inoltre confermato che l’atto aziendale prevede il mantenimento del servizio di Emodinamica, mentre la Asl si è impegnata a riprendere i lavori nell’ex Centro Polio, destinato a spazi formativi, e a proseguire nella ricerca di nuovo personale sanitario, tuttora difficile da reperire – si apprende dalla nota stampa. Infine, il consigliere Domenico De Angelis ha richiamato l’attenzione sulla necessità di riattivare il servizio di parto-analgesia, ribadendo anche l’importanza del progetto di riorganizzazione della chirurgia vascolare, già predisposto e in attesa di attuazione – si apprende dalla nota stampa. Nuovo ospedale: partenza dei lavori nel 2026 Sul tema del nuovo Ospedale, i vertici della Asl hanno fornito rassicurazioni sui tempi di realizzazione, dopo le perplessità espresse dal sindaco nelle scorse settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una proroga, non imputabile alla nuova direzione, aveva infatti destato preoccupazione in città.La discussione si è concentrata sul progetto di fattibilità tecnico-economica, propedeutico alla gara d’appalto, rispetto al quale il direttore generale Costanzi ha assunto impegni precisi – precisa il comunicato. “L’obiettivo – ha spiegato Costanzi – è avviare i lavori nel 2026, con una durata del cantiere stimata in tre anni e mezzo – La struttura potrebbe essere quindi ultimata entro il 2029”. “La nostra amministrazione continuerà a vigilare con la massima attenzione sull’iter”, ha concluso il sindaco Di Pangrazio

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Avezzano, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: https://comune.avezzano.aq.it/