“Avezzano d’incanto” accende la magia del Natale: oltre 80 eventi e un grande concerto dell’epifania con risvolto benefico

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Cresce l’attesa per la tradizionale accensione dell’abete in piazza – si apprende dal portale web ufficiale. Cerimonia alle 18 con le associazioni sportive e di volontariato della città Avezzano – riporta testualmente l’articolo online. La città di Avezzano si prepara ad accendere la magia del Natale – si apprende dalla nota stampa. È scattato il conto alla rovescia per la tradizionale accensione dell’abete in piazza Risorgimento che darà il via al periodo più magico dell’anno – aggiunge testualmente l’articolo online. A premere l’interruttore dell’albero artistico saranno le associazioni sportive e di volontariato della città. Le luci del Natale si accenderanno alle 18 in punto – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la gioia dei più piccoli, in piazza Risorgimento arriverà (a partire dalle 15) anche la “Magica casa viaggiante di Babbo Natale”. I bambini e le bambine potranno consegnare la loro letterina a Babbo Natale in persona e ricevere una foto ricordo con l’augurio del sindaco Giovanni Di Pangrazio che sarà presente in piazza per augurare a tutti i cittadini di trascorrere al meglio il periodo più magico dell’anno – riporta testualmente l’articolo online. Zampognari, majorette, spettacoli per le famiglie e la voce della maestra di musica Michela Olivieri faranno da cornice alla tradizionale accensione dell’abete e delle luminarie di Natale – Il sindaco Di Pangrazio ha confermato che anche quest’anno sarà l’amministrazione ad occuparsi delle installazioni, senza gravare sulle attività produttive come accadeva in passato – aggiunge testualmente l’articolo online. Oltre a piazza Risorgimento e alle principali vie del centro, verranno illuminati piazza Torlonia, il Municipio, piazza del Mercato, le frazioni e tutte le parrocchie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Ci piace immaginare un albero di Natale circondato dai bambini con l’augurio che le luci che accendiamo quest’anno possano scaldare l’animo dei cittadini per una pacificazione di tutti”, afferma l’assessore Pierluigi Di Stefano, “condividiamo questo momento simbolico con le associazioni sportive e di volontariato della nostra città per ringraziarli dell’importante ruolo sociale che rivestono, soprattutto nell’educazione dei più piccoli, nel promuovere e insegnare ai nostri figli i valori dello sport e l’essenza di tendere una mano al prossimo”. Durante le festività natalizie l’amministrazione ha messo a punto un calendario per allietare residenti e visitatori – precisa la nota online. Sono oltre 80 gli eventi di “Avezzano d’incanto”, questo il nome scelto per il cartellone del Natale 2025. Ad aprire la rassegna sarà il taglio del nastro del “Villaggio del Elfi”. Uno spazio dedicato alle famiglie che proporrà laboratori creativi, show, proiezioni di cartoni animati e film per bambini e tanto altro – recita il testo pubblicato online. L’appuntamento è per sabato 6 dicembre, alle 16, in piazza Risorgimento dove per l’occasione sarà allestita una tensostruttura – Il fitto programma prevede eventi fino al 10 gennaio – recita il testo pubblicato online. Ce ne sarà per tutti i gusti – precisa la nota online. Tra le novità del Natale 2025 un omaggio dell’amministrazione comunale alla città con un concerto dedicato al compositore e direttore d’orchestra Ennio Morricone nel giorno dell’Epifania – si legge sul sito web ufficiale. L’ingresso al Teatro dei Marsi sarà libero – recita il testo pubblicato online. Nel corso dell’evento, l’amministrazione con una raccolta fondi contribuirà – insieme ad altre associazioni – all’acquisto di un macchinario da donare all’ospedale di Avezzano per la prevenzione della retinopatia diabetica e consentire ai marsicani di potersi curare evitando trasferte all’Aquila o Pescara – Tra gli appuntamenti in calendario esibizioni di bande musicali, scuole canore e di ballo della città e non solo; spettacoli e concerti sui palchi del Castello Orsini e del Teatro dei Marsi – aggiunge la nota pubblicata. Non solo musica e spettacoli, anche momenti di sensibilizzazione – si apprende dalla nota stampa. Il 10 dicembre ci sarà un momento dedicato alla lotta al bullismo, mentre il 23 dicembre con “Golosità musicali”ci sarà la possibilità di partecipare a un’esperienza sensoriale in assenza di luce per porre l’accento sull’inclusione sociale delle persone con disabilità visiva – si apprende dal portale web ufficiale. Non mancheranno momenti dedicati agli amici a quattro zampe: nell’ambito del contenitore “Magie del natale” saranno proposte attività di educazione cinofila e di formazione per l’adozione dei cani abbandonati. Il 27, il 28 e il 29 dicembre l’appuntamento è con “Abracadabra – Riti, magie e tradizioni del Natale marsicano” in collaborazione con le associazioni Fram(m)enti, Sessantasettezerocinquantuno, Piccola biblioteca marsicana e Marsicaland. Intanto in città cresce l’attesa per gli appuntamenti oramai consolidati: il Concerto di Natale in Cattedrale giunto alle XXVesima edizione; la Fiera di Santo Stefano e la Befana dei vigili. Sono previste anche iniziative per le frazioni – precisa la nota online. Tutti gli eventi in calendario verranno presto svelati alla città. Sotto il cielo stellato di piazza Risorgimento divertimento assicurato con la pista di pattinaggio sul ghiaccio – riporta testualmente l’articolo online. A grande richiesta tornano anche i mercatini di Natale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per incentivare lo shopping natalizio nelle attività commerciali del cento, il sindaco Di Pangrazio – in sintonia con le associazioni di categoria – ha disposto la sosta gratuita entro le strisce blu da lunedì 22 dicembre a mercoledì 7 gennaio garantendo maggiori controlli da parte della Polizia locale – Per un Natale più sicuro, infine, il primo cittadino ha annunciato – sempre in piena condivisione con i rappresentanti delle associazioni di categoria – un provvedimento per sospendere la vendita di alcolici e superalcolici, dopo le 21, negli esercizi di vicinato – riporta testualmente l’articolo online. I dettagli dell’ordinanza spiegheranno in dettagli le realtà interessate ma si sa che sono esclusi bar e ristoranti non rientrando nella definizione di negozio di vicinato – riporta testualmente l’articolo online.

