Avezzano, Disciplina dei fuochi organizzati in onore della Madonna di Pietraquaria e disposizioni integrative a seguito del lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Premesso che il Consiglio dei Ministri, riunitosi in data martedì 22 aprile 2025 a seguito della scomparsa di Papa Francesco, ha disposto su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, tra le altre cose: il lutto nazionale per la durata di cinque giorni fino al giorno del funerale;un minuto di raccoglimento alle ore 10.00 del giorno del funerale negli uffici e nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, ove aperti, ovvero nel primo giorno di apertura dopo il funerale;per i giorni di lutto nazionale, l’invito a svolgere tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza;l’invito a differire gli eventi sportivi o di intrattenimento programmati per il giorno del funerale; Vista la successiva circolare del Sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano del 22 aprile 2025 con cui si è data informazione della Deliberazione assunta dal Consiglio dei Ministri fornendo le conseguenti disposizioni e raccomandazioni cui attenersi durante l’intero periodo del lutto nazionale; Dato atto che i funerali del Santo Padre si terranno dalle ore 10:00 del giorno 26 aprile 2025; Considerato: che in data 27 aprile ricorre la Festa della Madonna di Pietraquaria, che costituisce la ricorrenza più importante della Città di Avezzano ed inoltre una delle più sentite nel territorio marsicano;che tra i riti più folkloristici e pittoreschi della ricorrenza c’è quello dei cosiddetti “focaracci” , fuochi accesi in tutti i quartieri della Città nella notte tra il 26 ed il 27 di aprile, dedicati alla Madonna di Pietraquaria, intorno ai quali i fedeli si riuniscono per pregare nonché per festeggiare spesso con il supporto di accompagnamenti musicali; Tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Prefettura dell’Aquila circa i comportamenti e le azioni da intraprendere durante il periodo del lutto nazionale nel corso della riunione tenutasi il giorno 23 aprile 2025; Ritenuto che al fine di ottemperare alle disposizioni del Consiglio dei Ministri in premessa ed alle successive indicazioni pervenute dalla Prefettura, con l’obiettivo di garantire il dovuto rispetto e cordoglio per la scomparsa del Santo Padre, debba provvedersi a disciplinare in particolare le modalità di svolgimento delle manifestazioni aventi ad oggetto i fuochi organizzati per la ricorrenza della Madonna di Pietraquaria; Visti la legge n. 241/1990;il D.Lgs. 267/2000lo Statuto Comunale DISPONE sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 22 aprile 2025 e chiarito con circolare del Sottosegretario di Stato: 1) che durante il periodo di lutto nazionale tutte le manifestazioni avvengano in modo sobrio e consono alla circostanza; 2) che, nello specifico, i singoli eventi organizzati dai cittadini o associazioni aventi ad oggetto l’accensione di fuochi in onore della Madonna di Pietraquaria per il giorno 26 Aprile 2025 debbano essere svolti, secondo quanto concordato con la Prefettura, in modo sobrio e consono alla circostanza, raccomandando di evitare schiamazzi ed intrattenimenti musicali; 3) che gli uffici comunali aperti il giorno del funerale osservino un minuto di raccoglimento alle ore 10:00, e che quelli chiusi in tale giorno osservino lo stesso nel primo giorno utile apertura dopo il funerale – RACCOMANDA nel giorno della celebrazione esequiale il differimento degli eventi sportivi o di intrattenimento La presente disposizione e raccomandazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune oltre che diffusa attraverso i canali di comunicazione istituzionale e contestualmente comunicata a: a) alla Prefettura dell’Aquila; b) alla Questura dell’Aquila – viene evidenziato sul sito web. c) al Commissariato di Polizia di Stato -Avezzano; d) al Comando Stazione CC – Avezzano; e) al Comando Guardia di Finanza – Compagnia di Avezzano; f) alla Polizia Locale del Comune di Avezzano; g) al Segretario Generale del Comune di Avezzano; i) ai Dirigenti del Comune di Avezzano per l’osservanza del minuto di raccoglimento – riporta testualmente l’articolo online. Si allega: Comunicato stampa Consiglio dei Ministri n 125_del_22_04_2025 Circolare UCE-0007152-P-21/04/2025 del Sottosegretario di Stato IL SINDACO dott. Giovanni Di Pangrazio

