Avezzano, Discussioni tesi in sala consiliare: sei studenti di giurisprudenza si laureano in comune

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Emozione e passione hanno accompagnato questa mattina i sei giovani candidati alla discussione della tesi di laurea in Giurisprudenza di Teramo all’interno della Sala Consiliare di Avezzano – aggiunge testualmente l’articolo online. Per la prima volta nella storia, l’istituzionale e storica aula di Palazzo di Città, nella quale vengono prese le decisioni per il presente e il futuro del territorio, ha svolto il ruolo di scenografia per l’esame finale degli studenti della facoltà teramana con sede nel capoluogo marsicano – riporta testualmente l’articolo online. Corona d’alloro e pergamena consegnata dal sindaco, Giovanni Di Pangrazio per i sei giovani studenti che hanno discusso il loro elaborato, frutto di ricerca, impegno e passione negli studi giuridici – precisa il comunicato. La professoressa Paola Bellocchi, presidente a livello nazionale della Commissione garanzia sciopero, ha presieduto la Commissione di Laurea, accompagnata dal segretario, professor Mario Sirimarco – recita il testo pubblicato online. “Abbiamo concordato di realizzare questa sessione di laurea in questa sala per donare un tono solenne alla facoltà di giurisprudenza che da diversi anni forma giovani studenti qui nella nostra città – le parole del primo cittadino ai laureandi – Stiamo lavorando affinché la sede universitaria possa tornare in centro città, individuando dei locali consoni con aule più grandi per poter svolgere le lezioni conclude – Auguri cari ragazzi, cercate sì il successo, ricordando di farlo di adoperarvi con dedizione, forza, rispetto per gli altri e soprattutto tanto amore per quello che fate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma non dimentica mai di seguire sempre quello che vi dice il vostro cuore, perché solo così, potrete per cercare di essere felici”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/