domenica, Settembre 7, 2025
Attualità

Avezzano, Disinfestazione adulticida degli insetti ad Avezzano nei giorni 18, 19 e 20 settembre prossimi

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nuova campagna di disinfestazione adulticida degli insetti, nel territorio del Comune di Avezzano, finalizzata a rendere ancora più efficace la prevenzione nei confronti del diffondersi di zanzare e altri insetti tipici della stagione estiva – La campagna di disinfestazione verrà effettuata su tutto il territorio del Comune di Avezzano con il seguente calendario: 18 SETTEMBRE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 05:00: Borgo Via Nuova – Borgo Incile – Cese – Avezzano Sud Ovest (Zona Cupello e Piazza Cavour) – Zona ad Ovest di Via Roma – viene evidenziato sul sito web. Tutti i parchi e i Giardini presenti.19 SETTEMBRE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 05:00: Avezzano Nord e Nord Est (compreso Scalzagallo). Tutti i Parchi e i Giardini presenti.20 SETTEMBRE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 05:00: Antrosano – Castelnuovo – Paterno – San Pelino – Caruscino – Avezzano Centro e Piazza Torlonia – Tutti i Parchi e i Giardini presenti – Comune di Avezzano e Tekneko, che operativamente eseguirà la disinfestazione nei tre giorni indicati, invitano la cittadinanza a tenere chiuse le finestre durante l’esecuzione della disinfestazione nell’area di interesse ed evitare l’esposizione di indumenti all’esterno – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Avezzano e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il sito internet del Comune di Avezzano, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: https://comune.avezzano.aq.it/

 

