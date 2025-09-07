Avezzano, Disinfestazione adulticida degli insetti ad Avezzano nei giorni 18, 19 e 20 settembre prossimi

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nuova campagna di disinfestazione adulticida degli insetti, nel territorio del Comune di Avezzano, finalizzata a rendere ancora più efficace la prevenzione nei confronti del diffondersi di zanzare e altri insetti tipici della stagione estiva – La campagna di disinfestazione verrà effettuata su tutto il territorio del Comune di Avezzano con il seguente calendario: 18 SETTEMBRE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 05:00: Borgo Via Nuova – Borgo Incile – Cese – Avezzano Sud Ovest (Zona Cupello e Piazza Cavour) – Zona ad Ovest di Via Roma – viene evidenziato sul sito web. Tutti i parchi e i Giardini presenti.19 SETTEMBRE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 05:00: Avezzano Nord e Nord Est (compreso Scalzagallo). Tutti i Parchi e i Giardini presenti.20 SETTEMBRE DALLE ORE 00:00 ALLE ORE 05:00: Antrosano – Castelnuovo – Paterno – San Pelino – Caruscino – Avezzano Centro e Piazza Torlonia – Tutti i Parchi e i Giardini presenti – Comune di Avezzano e Tekneko, che operativamente eseguirà la disinfestazione nei tre giorni indicati, invitano la cittadinanza a tenere chiuse le finestre durante l’esecuzione della disinfestazione nell’area di interesse ed evitare l’esposizione di indumenti all’esterno – riporta testualmente l’articolo online.

