Avezzano, Disservizi erogazione acqua nei comuni di Avezzano – Collelongo e Luco dei Marsi

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avviso utenti – a causa di un rottura nella tubazione principale della stazione di pompaggio di Trasacco ci saranno disservizi dell’erogazione nei comuni di Luco dei Marsi, Collelongo e di Avezzano per la giornata di oggi e per la mattinata del 19 luglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Pertanto, si invita tutta la popolazione a risparmiare e a contenere il consumo dell’acqua – si apprende dal portale web ufficiale. Il consorzio si scusa per il disagio, sono stati attivati i servizi di emergenza e di sostituzione dell’erogazione attraverso le autobotti, contattabili telefonicamente al numero +39 348-5272168.

