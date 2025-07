Avezzano, Disservizi idrici – aggiornamenti

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Gli operai del CAM stanno effettuando i lavori di saldatura sulla condotta danneggiata: i lavori richiederanno ancora del tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel tardo pomeriggio o in serata, salvo complicazioni, verranno effettuate delle prove di pressione per verificare la corretta riparazione del guasto – A quel punto potremmo dare notizie più certe – Si fa presente che nelle zone in cui già ieri è stata effettuato l’approvvigionamento – Avezzano centro, parte di Caruscino, Cesolino, Borgo Angizia, Piazza Cavour – l’acqua tornerà ad essere erogata nella fascia oraria in cui viene erogata quotidianamente, ovvero dalle 15 alle 17. È possibile però che il flusso in arrivo sia minore del solito, per questo raccomandiamo cortesemente un uso attento della stessa – si legge sul sito web ufficiale. Rimangono a disposizione i due punti di distribuzione di acqua potabile come da indicazione nell’immagine:1) Punto di rifornimento presso la sede della Polizia Locale2) Punto di rifornimento presso la scuola Vivenza Si ricorda che situazioni di particolare necessità possono essere sottoposte al COC 3666712054Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore

