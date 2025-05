Avezzano diventa un set cinematografico: al via le riprese del nuovo film diretto da Ridley Scott

Comune di Avezzano, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il nucleo industriale di Avezzano si trasforma in un set cinematografico d’eccezione – si apprende dalla nota stampa. Con l’approssimarsi delle giornate di riprese previste per il 24 e 25 maggio, la macchina produttiva del nuovo film diretto da Ridley Scott, notissimo regista britannico autore di veri capolavori cinematografici — noto al momento solo con il titolo in codice TDS — è già a pieno regime – recita la nota online sul portale web ufficiale. Circa 50 professionisti tra scenografi, giardinieri e tecnici stanno lavorando senza sosta per dare forma a quella che sarà una delle ambientazioni principali del film: una scenografia post-apocalittica ispirata agli Stati Uniti. L’organizzazione ha coinvolto direttamente anche il comune di Avezzano, prima con gli uffici tecnici e, di recente, anche con il coinvolgimento della Polizia Locale – Alle riunioni a Palazzo di città che si sono svolte nei mesi scorsi in un clima di comprensibile riserbo, si è aggiunta ieri una convenzione tecnica approvata dalla giunta comunale, relativa all’intervento della Polizia Locale per la gestione della sicurezza stradale, naturalmente con costi a carico della produzione, e con attività che riguarderanno anche i giorni precedenti alle riprese – «Siamo orgogliosi di accogliere una produzione cinematografica di questo livello nella nostra città», dichiara l’assessore con delega alla Polizia Locale Cinzia Basilico – recita il testo pubblicato online. «Il Comune ha garantito fin da subito la massima collaborazione, mettendo in campo professionalità e organizzazione, per assicurare che le riprese possano svolgersi in totale sicurezza e con il minimo impatto sulla viabilità. È un’occasione unica per Avezzano, non solo dal punto di vista culturale, ma anche per le positive ricadute economiche e di immagine sul territorio». Il cuore del set sarà una spettacolare scena d’azione che vedrà l’atterraggio di un Cessna su via Cavour, nella zona del nucleo industriale, manovra eseguita in massima sicurezza da un espertissimo pilota acrobatico – recita il testo pubblicato online. Gli avezzanesi si erano già accorti del fermento in città, non solo per i cantieri operativi nel nucleo industriale, ma anche per la presenza sempre più visibile degli addetti alla produzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Tecnici e operatori si muovono tra le vie di Avezzano, alloggiando negli alberghi locali e frequentando ristoranti e attività commerciali, portando un indotto economico che il territorio inizia a percepire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il personale della Panorama Films, produzione esecutiva locale in collaborazione con Walt Disney Pictures e 20th Century Fox, è sul posto da giorni – precisa la nota online. Le riprese, secondo indiscrezioni, daranno vita a una sequenza centrale del film, la cui uscita nelle sale non è attesa prima del 2027. Avezzano si prepara così a vivere due giornate all’insegna del grande cinema, ospitando uno dei registi più iconici della scena internazionale – si apprende dalla nota stampa.

