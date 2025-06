Avezzano, Domani ad Avezzano si celebra il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica italiana: il tricolore brillerà anche nel cielo

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nel giorno dell’indimenticabile ricorrenza nazionale, in corteo sfilerà il tricolore gigante degli alpini – aggiunge la nota pubblicata. I bambini sventoleranno le loro bandierine e il tricolore colorerà anche il cielo, grazie alla pattuglia acrobatica “Fly Team”. Il sindaco: “79 anni fa il nostro Paese scelse il suo destino e si autodeterminò grazie allo strumento indistruttibile e potente del voto – riporta testualmente l’articolo online. La democrazia è il sale del progresso di un popolo”. “Buon compleanno Repubblica italiana!”. Ad Avezzano, domani 2 giugno, in occasione del 79° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana, il massimo fattore comune identificativo sarà il tricolore, grazie alle bandierine sventolate dai bambini e al verde, bianco e rosso che dipingerà il cielo della Marsica, con l’esibizione della formazione acrobatica “Fly Team”, che sorvolerà la città alle ore 11 e 30. Il capoluogo marsicano si prepara, quindi, alle celebrazioni del 2 giugno, che inizieranno alle ore 10 e 30 a Piazza Matteotti, con il raduno delle autorità civili, militari e religiose, delle Associazioni d’Arma e delle Associazioni di Volontariato – Qui, avverrà la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti del Mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il volo di domani della formazione acrobatica che sorvolerà il cielo di Avezzano, colorando le nuvole dei toni del tricolore italiano, è stato organizzato dall’associazione Aeroclub dei Marsi, presieduta da Franco Lozzi – Base logistica di tutta l’operazione sarà l’Aviosuperficie di Celano – aggiunge testualmente l’articolo online. Successivamente, il corteo formato si dirigerà verso Piazza della Repubblica, percorrendo via Garibaldi, via Corradini e via Guglielmo Marconi – aggiunge la nota pubblicata. Per la Regione Abruzzo, sarà presente l’assessore Mario Quaglieri e in rappresentanza della Provincia dell’Aquila, il vicepresidente Gianluca Alfonsi – precisa la nota online. Parteciperà al corteo e ai festeggiamenti in onore della proclamazione della Repubblica italiana, anche il Prefetto a Riposo Amalia Di Ruocco, che coordina per il Comune di Avezzano da due anni il progetto a carattere sociale “Comunità coesa, città più sicura”, dedicato soprattutto alle nuove generazioni – precisa il comunicato. Afferma il sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio: “Esattamente 79 anni fa, nel 1946, attraverso lo strumento del referendum per la prima vota a suffragio universale, l’Italia si autodeterminò, scegliendo di diventare una Repubblica democratica – viene evidenziato sul sito web. La festa del 2 giugno è tradizione, ma anche innovazione e pungolo, perché rammenta ogni anno a noi sindaci, con la potenza visiva e simbolica del tricolore, che non si deve arretrare mai nemmeno di un passo di fronte alle storture del mondo, ai soprusi e alle ingiustizie – si apprende dalla nota stampa. La Repubblica è figlia del popolo e la Costituzione italiana è figlia della Repubblica: un’eredità luminosa della resistenza, della voglia di libertà e del contrasto alle violenze – si apprende dalla nota stampa. Domani festeggeremo questo importante e denso avvenimento assieme ai nostri ragazzi”. In Piazza della Repubblica, ci sarà la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cerimonia proseguirà con i saluti del sindaco e del presidente di Assoarma Avezzano, il 1° Cap. Floriano Maddalena – si apprende dal portale web ufficiale. La preghiera sarà pronunciata da Don Francesco Tallarico, parroco della Chiesa di San Giovanni nonché tenente in congedo e cappellano della Sezione Unuci. “L’Italia si è fatta adulta grazie ai principi contenuti nella Costituzione – – sottolinea il 1° Capitano Maddalena – La storia è stata scritta anche da chi perse la vita in guerra e da chi lottò sul fronte per il bene degli altri – La Repubblica nasce, infatti, da un patto d’amore con la libertà: ancora una volta, ringrazio le forze dell’ordine per la loro presenza costante e le Associazioni d’arma che, come sempre, dimostrano e testimoniano in ogni occasione senso d’appartenenza – viene evidenziato sul sito web. Il valore del 2 giugno è il nostro anticorpo più forte di fronte ad ogni forma di sopruso”. Sfilerà in Corteo anche il Tricolore gigante del Gruppo Alpini di San Pelino e accompagnerà tutta la cerimonia l’Associazione Bandistica Castelnuovo – Città di Avezzano – Il tutto si concluderà con l’Inno d’Italia cantato dai bambini – aggiunge la nota pubblicata. La cittadinanza è invitata a partecipare e ad esporre fuori dalle proprie abitazioni il tricolore –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal Comune di Avezzano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/