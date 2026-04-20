Avezzano, Domani apertura al pubblico della Ciclovia delle Stelle

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Avezzano attraverso il portale web istituzionale:Da un ex ferrovia dismessa ad un nuovo modo di vivere la città, in bici o a piedi. Due momenti diversi, ma concentrati in un unico giorno, quello di domani, 21 aprile, quando verrà ufficialmente aperta alla comunità avezzanese e marsicana la Ciclovia delle Stelle, un’opera pubblica che ha saputo unire, nella sua anima progettuale, rigenerazione urbana, turismo, architettura e ambiente – L’apertura ufficiale avverrà in due tempi differenti della giornata, così da permettere a tutti di poter godere appieno della nuova infrastruttura “dolce”, che collega la stazione ferroviaria di Avezzano alla parallela di via XX Settembre – si apprende dalla nota stampa. Il primo momento di apertura si terrà alle ore 11 e 30 e sarà aperto al mondo scolastico della città. Con una “Passeggiata tra le stelle”, i ragazzi e le ragazze di Avezzano e della Marsica potranno fare esperienza del nuovo percorso ciclopedonale, che prevede anche spazi verdi e aree di sosta – si legge sul sito web ufficiale. La passeggiata partirà da via Collelongo: il punto di ritrovo è proprio di fronte all’ingresso della Sede della Facoltà di Giurisprudenza (Istituto “Galilei”). Accompagneranno gli alunni lungo il tragitto, fino all’imbocco di via Corradini, gli universitari di Avezzano: mano nella mano, le due generazioni della città attraversano una delle opere infrastrutturali più belle di sempre, la piazza verticale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Saranno presenti anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Alle ore 18 del pomeriggio, invece, è in agenda un momento di convivialità e di socializzazione a suon di musica dal vivo – riporta testualmente l’articolo online. L’ideazione del progetto di fattibilità tecnico-economica del primo lotto è stata curata dallo studio 1AX Srl di Avezzano, che fa capo all’architetto Luca Piccirillo – riporta testualmente l’articolo online. Il progetto esecutivo e la direzione dei lavori, invece, sono stati seguiti dalla società di ingegneria APM Engineering Srl dell’Aquila (coordinata dagli ingegneri Antonio Manna e ingegneri Paolo Masciocchi). Questa stessa società ha anche progettato il lotto numero 2, il cui cantiere partirà a breve: il secondo step farà proseguire la Ciclcivia delle Stelle fino all’area dei Cunicoli di Claudio, un’operazione, questa, da 950 mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Il cantiere del primo lotto è stato portato a termine dalla ditta Ingegneri Emilio e Paolo Salciccia S.r.l. di Roma, che si era aggiudicata l’appalto dei lavori. Si è occupato degli arredi e degli allestimenti lo studio dell’ingegner Eleonora Casinelli.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Avezzano. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/