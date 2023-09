Avezzano, domani debutto casalingo in campionato. Il tecnico: “Voglio rabbia agonistica”

Avezzano, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Domani ‘battesimo’ di campionato contro la ForsemproneseL’allenatore Ferazzoli: “tradurre in rabbia agonistica e determinazione il lavoro svolto in settimana”Il presidente Pecorelli: “auspico un grande afflusso di tifosi, io sono stato per anni uno della curva” Durante la settimana allenamenti a Scurcola marsicana ma questa mattina, alla rifinitura, seduta allo stadio dei Marsi per familiarizzare col terreno dove domani l’Avezzano debutterà per la prima di campionato contro i marchigiani della Forsempronese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Attesa palpabile, ambiente a mille, tifo biancoverde pronto a officiare chiassosi riti celebrativi sugli spalti e in curva – viene evidenziato sul sito web. Il tecnico Giuseppe Ferazzoli, per l’esordio di domani, ha tutti a disposizione tranne Costa Ferreira, centrocampista dal bagaglio sopraffino, che è alle prese con un problema al polpaccio: difficilmente riuscirà a recuperare per tempo – recita il testo pubblicato online. “In settimana”, dice l’allenatore, “i ragazzi hanno lavorato con grande impegno e sono certo che domani metteranno in pratica al meglio concetti e schemi elaborati in allenamento – riporta testualmente l’articolo online. E’ necessario tramutare in grinta, determinazione, concentrazione e rabbia agonistica le cose provate in allenamento e, soprattutto, avere rispetto per l’avversario, senza sottovalutarlo – recita il testo pubblicato online. La Forsempronese ha vinto il torneo di Eccellenza e ha elementi di valore, a cominciare dall’attaccante Germinale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Squadra che ha cambiato poco, molto affiatata” La compagine biancoverde confida sulla fertile vena realizzativa di Fabrizio Roberti, capace di andare a rete in tutte le 6 partite giocate finora tra amichevoli e Coppa Italia: “Roberti è giocatore di valore ed è stato preso per fare i gol ma c’è tutto il gruppo che ha buone risorse, a cominciare, per esempio, dai 4 esterni di attacco che per me sono fortissimi, cioè Bolo, Senesi, Angelilli e De Silvestro – Chiunque giochi, darà il massimo alla nostra causa – si apprende dal portale web ufficiale. Conta molto il senso di appartenenza, l’aspetto identitario, la maglia e i colori: siamo all’interno di un percorso appena iniziato che coinvolge tutti.” Il tecnico conta nel sostegno della tifoseria a cui promette una dedizione totale in campo dei calciatori – “Dovremo dimostrare ai tifosi che i nomi di qualità, approdati ad Avezzano grazie all’importante campagna acquisti della società, si tradurranno in risultati concreti” Caloroso appello all’adunata sugli spalti da parte del presidente Andrea Pecorelli – precisa il comunicato. “Mi auguro che i tifosi rispondano con un largo afflusso – recita il testo pubblicato online. Sono loro”, dichiara Pecorelli, “i veri proprietari ‘morali’ della squadra e io mi considero uno di loro perché sono stato a lungo un entusiastico animatore della tifoseria, in trasferta e non. Domani, idealmente, sarò al loro fianco, in curva Nord”.

