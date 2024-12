Avezzano, Domani, Domenica 29 dicembre, dalle 15:30, pista di pattinaggio sul ghiaccio gratis per persone con disabilità

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:In Piazza Risorgimento, la gioia di pattinare accessibile a tutti grazie a speciali pedane Piazza Risorgimento si è trasformata in una magica pista di ghiaccio, pronta ad accogliere grandi e piccoli per le festività natalizie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ma quest’anno, il Comune di Avezzano, insieme alla ditta appaltatrice Associazione Sportis Life – Presidente Massimo Di Francesco, ha voluto fare un passo in più verso l’inclusione, regalando un’esperienza indimenticabile ai ragazzi con disabilità. Domani, domenica 29 dicembre dalle ore 15.30 e poi successivamente in altre date da stabilire, questo sogno diventerà realtà. Grazie a speciali pedane d’acciaio su lame, progettate appositamente per le carrozzine, i ragazzi potranno vivere l’emozione di scivolare sul ghiaccio, sentendosi parte integrante di questa festa – Un’opportunità unica per provare l’ebbrezza della velocità e del movimento in totale sicurezza – viene evidenziato sul sito web. Un’emozione che va oltre il pattinaggio – È, prima di tutto, un’occasione per promuovere l’integrazione, abbattere le barriere architettoniche e psicologiche, e dimostrare che tutti possono partecipare attivamente alla vita della città. Lo rende noto l’Amministrazione Comunale insieme a Massimo Di Francesco, presidente Associazione Sportis Life: “Siamo orgogliosi di aver contribuito a rendere possibile questo progetto – recita il testo pubblicato online. Vedere i sorrisi sui volti dei ragazzi è la nostra più grande ricompensa – si legge sul sito web ufficiale. Vogliamo dimostrare che lo sport e il divertimento non hanno barriere”. Con questa iniziativa, si vuole offrire ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie un’occasione per creare ricordi indimenticabili.

